Quintana y nueva Constitución: Hay temas que si no son corregidos serán "un problema en el futuro"

A menos de dos meses del plebiscito constitucional para determinar si se aprueba o rechaza la nueva propuesta de Carta Magna, votación que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre, el senador y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, manifestó ver con "preocupación" algunas observaciones que realizó la Comisión Experta a la propuesta y señaló que en caso de "no ser corregidas", éstas serán un problema "en el futuro".

Mediante conversación con El Diario de Cooperativa, el timonel del PPD expresó que "yo comparto que el proceso -a ratos- pierde interés y recupera interés y, justamente ahora que estamos en la fase final de la Comisión Mixta, se ve una mayor atención al tema, se empiezan a conocer con mayor precisión las discusiones, las cosas que fueron rechazadas, y lo que todavía queda en la Mixta".

En ese sentido, el parlamentario manifestó que "preocupan que muchos de los temas que la Comisión Experta levantó como observaciones bien sustantivas, tal vez no tan de fondo porque en eso no hubo acuerdo con la derecha, pero muchas cuestiones que son de coherencia que, (en caso) de no ser corregidas, finalmente son un problema para el legislador en el futuro, porque va a ser muy difícil llevarlas a ley. Igual muchas de esas cosas han sido rechazadas".

Quintana también se refirió a la "ansiedad" que existe actualmente respecto a que todos los actores, tanto políticos como sociales, se pronuncien sobre la nueva propuesta constitucional, señalando que "nosotros como PPD hemos resuelto nuestro itinerario, eso va a ser la segunda quincena de noviembre. No podemos hacerlo antes porque necesitamos para convocar un Consejo Nacional, que es el órgano que por ley debe decidir".

"Pero más allá de los gremios, más allá de los partidos, lo importante es cuánto este texto le va a hacer sentido a la gente", cerró el senador.