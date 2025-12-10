"Luces y sombras": Timonel PPD desdramatizó alusión de Jara a Machado

El presidente del PPD, Jaime Quintana, desdramatizó la comentada frase de la candidata del oficialismo más la DC, Jeannette Jara, sobre la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, incluso estimando que su trayectoria política tiene "luces y sombras".

Después de que durante el último Debate Anatel, la abanderada sorprendiera a varios al considerar "evidente que Nicolás Maduro debe dejar el poder", admitió que no conoce mucho a la líder antichavista, y generó controversia al vincularla con "intentonas golpistas" anteriores en el país caribeño.

Consultado sobre estos dichos en El Primer Café de Cooperativa, el senador Quintana planteó: "Me parece que Jeannette Jara no ha dicho nada grave. Yo me siento en las antípodas de lo que representa Maduro, lo he dicho hace mucho, pero esto no siempre fue así. O sea, hasta hace cerca de una década -y tal vez incluso después de eso, cuando ya María Corina era diputada-, Venezuela tuvo procesos electorales bien regulados".

"Jeannette Jara ha sido muy categórica para enfrentar y para asumir que esta es una dictadura de Maduro, pero no siempre lo fue; tal vez lo fue progresivamente. Y en eso, María Corina Machado -con quien yo estoy muy de acuerdo con que reciba el Premio Nobel- también ha sido una figura con luces y sombras", observó el parlamentario.

En ese sentido, ratificó que Machado "respaldó algunos momentos en donde la derecha venezolana intentaba sacar a Maduro cuando todavía no era una dictadura, cuando todavía sorteaba bien los procesos electorales, por así decirlo, más allá de las consecuencias que su régimen viene teniendo en América Latina hace ya mucho tiempo. Entonces, me parece que Jeannette Jara no ha dicho nada que no corresponda a la realidad histórica reciente de ese país".

Para cerrar, Quintana insistió: "No digo que ella -y tampoco lo aseveró Jeannette Jara- haya sido parte de una intentona golpista; probablemente entregó apoyo político y a eso se refería" la candidata progresista.

Diputado Evópoli: Si Jara no la conoce, debió guardar silencio

A su turno, el vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, calificó como "gravísimo lo señalado por Jeannette Jara en varios sentidos: cuando dice 'yo no conozco a María Corina Machado', ya deja en evidencia un nivel de ignorancia preocupante. Y cuando además dice que ha participado en 'acciones golpistas', deja muy en evidencia que aparte de no conocer y ser ignorante en los temas, defiende posturas que no son las adecuadas".

"María Corina Machado acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz. Por tanto, ese es un premio que se le entrega por defender la democracia, y a través de ella, buscar la libertad de Venezuela", remarcó el diputado, antes de estimar que "si ella realmente no conocía y era ignorante respecto de quién era María Corina Machado, debió simplemente guardar silencio".

A juicio del opositor, las declaraciones de Jara "dejan de nuevo en evidencia que ella, más allá de las condenas que dice respecto de Venezuela, hace una adecuación del discurso que no se condice con lo que realmente piensa", dado que el Partido Comunista -donde la candidata milita- "ha señalado que Venezuela es una democracia y ha defendido la posición de Nicolás Maduro".