Codina: Kast dice "Chile se cae a pedazos" como una metáfora

El exalcalde de Puente Alto Germán Codina abordó este martes en El Primer Café algunas de las principales polémicas en las que ha participado José Antonio Kast durante la última semana.

El exjefe comunal, que hoy integra del comando del candidato republicano, se refirió a la controversia sobre si "Chile se cae a pedazos" o no, en la que esta candidatura volvió a enfrentarse con el Gobierno y con el Presidente Gabriel Boric.

"Cuando uno compara, es obvio que se ven cifras malas, desde nuestro punto de vista: el desempleo femenino sube, se han duplicado los homicidios (aunque no solamente durante estos cuatro años; es un lapso de tiempo superior, de ocho años), estamos frente a una delincuencia muy violenta que ha elevado la sensación de temor, el crecimiento alcanza el 2 por ciento con suerte, estamos viendo una economía que no está generando los empleos necesarios, y así suma y sigue... Para mí son parámetros sumamente objetivos", dijo Codina.

En esta línea, "cuando José Antonio Kast ha mencionado el tema de que Chile se cae a pedazos, lo dice como una metáfora de que todos los días está sucediendo algo que va desarmando las lógicas en las que este país pueda progresar", explicó.

Puso como "último ejemplo importante" de ello la solución que adoptó el Gobierno respecto a la megatoma de San Antonio, que implica la expropiación de 100 hectáreas de terreno.

"Cuando tú te saltas la fila y le entregas beneficios a gente que por la fuerza se tomó un terreno, que no respetó el derecho de propiedad, que además ha llevado problemas a la gente que ya vivía en San Antonio; te estás equivocando y estás haciendo que un pedacito más del país caiga", advirtió.

Sobre el diputado Meza, los indocumentados y Maduro

Germán Codina también abordó la controversia que desató el diputado José Carlos Meza al declararse a favor de dar beneficios carcelarios a presos de alta edad y mala salud, incluyendo a violadores de niños.

"La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, ya emitió claramente la opinión de que el diputado no está representando al comando de José Antonio Kast" y, en este asunto, "emite una opinión personal".

Consultado sobre qué quiso decir Kast cuando, en el debate Archi, afirmó que a Nicolás Maduro le quedaban 98 días, respondió: "Yo creo que él apunta a que es un deseo compartido por líderes latinoamericanos que el totalitarismo, la dictadura de Maduro, tenga ya un plazo definitorio en que se permita que Venezuela retome la democracia (...) Yo creo que es un reflejo de su profunda convicción democrática".

Finalmente, respecto a los giros recientes de Kast en torno al tema migratorio, afirmó que dicha política se irá "implementando por capas", porque "nadie tiene la solución con una varita mágica de un día para otro".

"Cuando él hace el llamado a que los inmigrantes ilegales salgan de Chile y les va dando el plazo para que lo hagan, lo que está haciendo es, primero, dando una señal clara de que es un tema que para él va a ser prioritario. (Pero) eso no significa que, en caso que sea elegido Presidente, no vaya a seguir implementando otras medidas", explicó.