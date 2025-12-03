Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.5°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Jara y Kast enfrentan un tenso debate de cara al balotaje

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El debate presidencial para la segunda vuelta organizado por Archi enfrentó a los candidatos Jeannette Jara, del oficialismo y la DC; y José Antonio Kast, del Partido Republicano y el resto de las derechas; quienes profundizaron sus diferencias, apelando a diversas interrupciones.

Los casos de colusiones y del exsubsecretario Monsalve fueron algunos de los ejemplos que usaron ambas cartas para cuestionarse.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados