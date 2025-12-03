El debate presidencial para la segunda vuelta organizado por Archi enfrentó a los candidatos Jeannette Jara, del oficialismo y la DC; y José Antonio Kast, del Partido Republicano y el resto de las derechas; quienes profundizaron sus diferencias, apelando a diversas interrupciones.

Los casos de colusiones y del exsubsecretario Monsalve fueron algunos de los ejemplos que usaron ambas cartas para cuestionarse.

