Kast habló con Milei sobre "las enormes oportunidades hacia más libertad en Latinoamérica"

El candidato republicano José Antonio Kast informó este martes que mantuvo una "muy buena conversación" telefónica con el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre "las enormes oportunidades que tiene América Latina hacia un futuro con más libertad".

"Acabo de tener una muy buena conversación con el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico", indicó en X el ultraderechista.

Minutos después, el mandatario argentino reposteó el mensaje de Kast en su cuenta de X, asegurando: "¡LA LIBERTAD DE AMÉRICA AVANZA!".

Con el 23,9% de los votos, Kast pasó a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre junto a la oficialista Jeannette Jara, que le ganó por poco margen, con el 26,8% este domingo.

Kast, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda y en 2021 perdió contra el Presidente Gabriel Boric, se encontraba visitando el sur de Chile, uno de sus principales bastiones, cuando habló con Milei, con quien comparte una gran afinidad ideológica.

Ambos se han reunido en varias ocasiones y participan con frecuencia en distintos foros internacionales de ultraderecha que se celebran por el mundo, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés).

Como ocurrió en Argentina, al pasar al balotaje, Kast superó a la derecha tradicional, que quedó relegada a un quinto lugar y se unirá a la campaña del ultraderechista en la segunda vuelta.

Durante el gobierno progresista de Gabriel Boric, Milei nunca ha realizado una visita oficial a Chile y sus únicos viajes al país trasandino fueron por invitaciones particulares.

En esta misma jornada, Kast también fue contactado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, de corriente conservadora.

Primera reunión de coordinación entre Chile Vamos y Republicanos

Por otro lado, los tres timoneles de Chile Vamos -Guillermo Ramírez (UDI), Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli) y Rodrigo Galilea (RN)- se reunieron con su homólogo de Republicanos, Arturo Squella, en un café de Las Condes esta mañana.

Se trató del primero de varios encuentros que esperan sostener con el partido de Kast respecto del despliegue de la breve campaña para el balotaje, durante el cual "coordinamos cuáles van a ser las líneas de acción en las próximas semanas, todos detrás de la candidatura presidencial de José Antonio Kast, para que el 14 de diciembre ganemos ampliamente a la candidata de la continuidad", puntualizó Squella.

A su vez, el diputado Ramírez reafirmó: "Lo dijimos el domingo desde el minuto uno: Jeannette Jara no puede ganar, la continuidad de este Gobierno debe ser derrotada, y de forma amplia. Y por eso, el domingo en la noche anunciamos que apoyaríamos a José Antonio Kast, y hoy trabajamos en conjunto, directamente con el presidente de Republicanos, para coordinar el trabajo territorial y programático".

La primera propuesta de la coalición fue que un coordinador territorial se integre al trabajo del comando. En tanto, no está definido si la excandidata Evelyn Matthei tendrá un rol en la campaña.