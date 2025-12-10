Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Ritos cívicos: Boric llamará el domingo a quien gane y lo recibirá el lunes en La Moneda

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Gobierno ya inició las coordinaciones con los comandos de Jara y Kast para acordar los gestos republicanos que habrá una vez resuelto el balotaje.

Como es tradición, el "telefonazo" entre el Presidente saliente y su sucesor se transmitirá en vivo, para su conocimiento público.

 ATON (Referencial)

El candidato victorioso visitará el lunes por la mañana -acompañado de sus asesores más cercanos- el palacio presidencial, y podrá dirigirse al país desde allí.

En portada

El Gobierno ya inició las coordinaciones para la noche del domingo y la mañana posteriores al balotaje presidencial: quien gane será invitado al Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric.

El jefe de gabinete del Mandatario, Carlos Durán, tomó contacto con ambos comandos para coordinar los llamados que se realizarán el domingo.

En el caso del comando del republicano José Antonio Kast, conversó con Martín Arrau, jefe de campaña, y del comando de la progresista Jeannette Jara, habló con la "generalísima" Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista.

El diseño es que, una vez conocidos los resultados, el Presidente va a llamar al triunfador o triunfadora en una conversación pública, como es tradición hace un par de décadas; luego, va a llamar al perdedor en una conversación privada.

Asimismo, el Mandatario invitará a quien salga victorioso a una reunión el mismo lunes a las 11:30 de la mañana en el Palacio de La Moneda, junto a sus asesores más cercanos.

Se permitirá al presidente electo entregar una declaración los patios de La Moneda y luego Boric hará lo mismo junto a su comité político.

