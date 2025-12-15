Senador Coloma: Gobierno de emergencia no aspira a tener un "coalición política estructurada"

Tras el triunfo de José Antonio Kast en el balotaje de este domingo, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) entregó en Cooperativa detalles sobre el concepto de "gobierno de emergencia" y apuntó a la inclusión de sectores más centristas en el trabajo del Ejecutivo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario destacó que "tuvimos un triunfo histórico, muy impresionante, con una diferencia enorme que se había visto solo una vez y para el mundo de la derecha esto no tiene mucho precedente, habría que remontarse al siglo pasado para encontrar algo igual".

"Se necesita un cambio angustiante en materias como seguridad, economía, y creo que esto del gobierno de emergencia se entendió profundamente y captó a una inmensa mayoría de personas que justamente lo que quieren es eso", añadió.

Coloma recalcó que "esta discusión de qué tipo de coalición puede gobernar no es correcta la pregunta si no entendemos que es un gobierno de emergencia, no es un gobierno de normalidad, en donde las lógicas políticas o programáticas sean previamente acordadas, aquí lo que está mandatado por el pueblo, la gente, es hacerse cargo de la emergencia y para eso la respuesta es hacer una coalición amplia de emergencia en donde todos entendemos a qué se está convocando, no con esa aspiración de ser una coalición política estructurada, sino que de salir todos y aportar con generosidad".

"Es moralmente imposible no integrarse, en el sentido de que es tanto lo que se juega, tanto lo relevante, que uno tiene que estar (...) la convocatoria es 'hagamos un esfuerzo a fondo, no parcial'", insistió.

Coloma espera que "un gobierno de emergencia se base en una gran coalición de emergencia. Además, es armar algo más distinto, que puede ir más allá de lo que son las ideas de derecha estrictas, por naturaleza se puede ampliar a grupos más de centro (...) hagamos bien las cosas y quizás podemos, a partir de esta experiencia, buscar cosas distintas, pero creo que lo importante es partir ordenadamente".