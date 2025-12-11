A días de la segunda vuelta presidencial, el Gobierno ha intensificado su campaña "Chile Vota Informado", una iniciativa que busca combatir la propagación de noticias falsas en un contexto político polarizado. En conversación con Una Nueva Mañana, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, profundizó en los mecanismos psicológicos y tecnológicos que facilitan la viralización de contenidos engañosos.

Vallejo explicó que la desinformación no es simplemente la falta de datos, sino un fenómeno activo de creación de contenido falso con fines de manipulación, el cual encuentra terreno fértil durante las elecciones.

La ministra hizo un llamado a la ciudadanía a pausar antes de compartir, especialmente cuando el contenido genera una reacción emocional fuerte y confirma prejuicios personales: "Cuando, no sé, te llega un contenido profundamente emocional, como alarmista y además confirma justamente tus creencias, sospecha un poquito, aguanta, chequea la información, ve si tiene fuente, autor, etcétera, y recién cuando puedas haber chequeado la información compártela, no antes. Porque cuando ya se empieza a viralizar es demasiado tarde, la mentira se difunde mucho más rápido y de manera más masiva que la verdad".

