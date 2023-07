Profesional fue removido de la Clínica Santa María por amenazar con "pitearse" a Gonzalo de la Carrera

La Clínica Santa María informó este lunes la salida del funcionario de la salud que amenazó con "pitearse" al diputado Gonzalo de la Carrera (Ind-Republicanos) mientras se encontraba hospitalizado en ese recinto asistencial.

"El d3 l4 c4rr3r4 (De la Carrera) está hospitalizado acá, un like y me lo piteo ctm", fue el polémico mensaje del nutricionista implicado, tuit que fue viralizado en la misma red social por el propio afectado, quien aseguró que este sujeto no podía seguir trabajando en el lugar porque era "un peligro para los pacientes".

Para el parlamentario, lo vivido fue "una amenaza contra su vida", por lo que adelantó que lo denunciará.

Este personaje no puede seguir trabajando en @cl_santamaria . Al parecer trabaja en el piso 3. Es un peligro para los pacientes . pic.twitter.com/XRLlL6gXV7 — 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) July 9, 2023

La polémica situación fue abordada por la Clínica Santa María, que detalló en una declaración pública que "condena enérgicamente el mensaje emitido en redes sociales por un profesional de la salud que -hasta ayer 9 de julio- prestaba servicios a la clínica, a través de una empresa externa".

"Sus dichos son inaceptables, tanto por la amenaza que profiere como por vulnerar la Ley de Derechos y Deberes del Paciente", puntualizó el escrito.

Finalmente, desde el recinto asistencial indicaron que su primer compromiso es "con la salud y seguridad de nuestros pacientes, por lo que presentamos las acciones legales correspondientes".

Sobre la situación que afectó al diputado @carreragonzalo, Clínica Santa María informa: pic.twitter.com/Yl8phjIkJ6 — Clínica Santa María (@cl_santamaria) July 10, 2023

"RECONOZCO CON PESAR QUE COMETÍ UN GRAVE ERROR"

A través de un comunicado público en Twitter, el nutricionista implicado en este caso, identificado como Sebastián de la Rosa Landauro, ofreció disculpas a De la Carrera "por la lamentable publicación que realicé a través de Twitter el sábado 08 de julio del presente año, que se vió vulnerada su privacidad como paciente de la Clínica Santa María".

"Quiero ser enfático que bajo ninguna circunstancia busqué el comprometer su estado de salud, independiente de la posición o ideología política que tenga cada persona, no corresponde realizar el tipo de declaraciones que emití, y reconozco con pesar que cometí un grave error", detalló el profesional de la salud.

"Estoy profundamente arrepentido de lo sucedido, tanto por la preocupación que pudo haber generado en usted y en su familia, como también en otros pacientes que se atienden regularmente en dicho establecimiento de salud", puntualizó en el escrito, donde reiteró que no tuvo ningún tipo de contacto con el diputado, ni directa o indirectamente, mientras fue atendido en ese recinto.

En su comunicado, el nutricionista confirmó que dejó de trabajar en Clínica Santa María y que este hecho "no se volverá a repetir, (ya que) he aprendido la lección completamente".

"Clínica Santa María es un lugar que me permitió desempeñar funciones por un poco más de un año, y doy prueba viviente que la calidad de sus profesionales es intachable, que mi desafortunada acción no representa en lo absoluto el espíritu ni los valores que inculca dicho establecimiento en cada funcionario que trabaja ahí, y que día a día solo se aseguran de entregar lo mejor para las personas que así lo necesiten", cerró el profesional de la salud.