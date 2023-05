El Senado aprobó este martes el proyecto que busca castigar con penas de cárcel el delito de usurpación, además de ampliar el periodo de flagrancia y facilitar la detención de ocupantes de viviendas y terrenos.

La iniciativa tuvo 43 votos a favor y solo una abstención, de la senadora Ximena Rincón (Demócratas).

En el marco del debate del proyecto, el senador José García Ruminot (RN) sostuvo que "nuestra legislación no inhibe a que las personas tomen la decisión de usurpar terrenos, viviendas, porque la única penalidad es finalmente una multa. Lo que hemos propuesto es que tanto la usurpación violenta como la no violenta, en distinta gradualidad, tengan penas de cárcel".

Por su parte, la senadora Isabel Allende (PS) argumentó que "son personas casi desesperadas que no han tenido otra solución. Hoy día se quiere pasar de lo que era una multa que era muy baja, pero ahora se propone un presidio que va de 61 días a tres años, y yo no creo que eso sea razonable y me parece que es tratar de criminalizar a mucha gente".

El proyecto pasará a su segundo trámite en la Cámara de Diputados.