La directiva metropolitana de la UDI determinó pasar al Tribunal Suprema de la colectividad al diputado Joaquín Lavín León, luego de haber votado esta semana en contra de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, cuyo libelo contaba con el respaldo de Chile Vamos.

El partido señaló que esta decisión se debe a "constantes actos que no se condicen con nuestra declaración de principios y forma de hacer política".

Además, declararon que "sus constantes actitudes y ausencias constituyen una falta a la ética, al compromiso adquirido como diputado de la UDI y representante de nuestras ideas y maneras de trabajar en política".

"No pretendemos seguir tolerando que personas como el anteriormente mencionado siga faltando a lo que creemos fundamental, lealtad y real compromiso no solo a nuestras ideas si no que a las personas que votaron por él creyendo representar a nuestro partido", resaltaron desde la colectividad.

UDI @udipopular Región Metropolitana pasa al Tribunal Supremo a diputado Lavín. Como consecuencia del rechazo a la Acusación Constitucional pic.twitter.com/NjCobIEnPb — UDI Santiago (@udisantiago) July 14, 2023

Según indicaron, esta presentación se realizará el día lunes 17 de julio al Tribunal Supremo y pidieron "una sanción drástica y ejemplificadora por sucesivos actos que no se condicen con nuestras ideas ni maneras de trabajar en la vida pública".

A Joaquín Lavín León se sumaron otros dos diputados de Chile Vamos que se descolgaron de la decisión del bloque: se trata de los Evópoli Francisco Undurraga y Jorge Guzmán.

Esto ha derivado en una fragmentación al interior de la colectividad de oposición y, de hecho, desde la directiva de Renovación Nacional convocaron a una reunión de emergencia en Chile Vamos la próxima semana.