Viera-Gallo inició la defensa de Ríos: Reprochar los indultos por falta de fundamento no amerita una acusación

La comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que estudia la acusación constitucional contra la exministra de Justicia Marcela Ríos recibió al abogado José Antonio Viera-Gallo, quien presentó la defensa de la acusada.

La defensa de Ríos ingresó a la Cámara su contestación a la acusación constitucional presentada por los diputados de Chile Vamos, en respuesta a la crisis desatada por los indultos. En el documento de 143 páginas se anticipa que impugnará el fondo del libelo y la forma, por lo que deducirá la denominada cuestión previa.

El jurista expuso que "reprochar estos indultos por motivos de legalidad, por falta de fundamento, no amerita una acusación constitucional: primero, porque están fundados; segundo, porque no hay ningún parámetro objetivo para determinar cuándo algo está fundado y cuándo no lo está; tercero, porque cuando se impugnan los fundamentos, lo que se está impugnando es la decisión de indultar".

🔸Comisión que estudia la #acusaciónconstitucional contra la exministra Marcela Ríos, recibe al abogado José Antonio Viera Gallo, quien argumenta la defensa de la acusada.



📺 https://t.co/yUv697CWnr

🖥️ https://t.co/zZmIdbFaM1 pic.twitter.com/05ONqCasnl — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 20, 2023

Además, cuestionó que "qué pasaría si se acusara a la ministra y se aprobara diciendo que ha habido violación de ley y la Contraloría dijera que no ha habido violación de ley, lo mismo ocurriría con el Tribunal Constitucional. Aquí ha habido un cierto desorden, creo yo, en lo que es recurrir a una u otra instancia y de por medio está suerte de la propia ministra de Estado".

"No hay ningún desorden, abogado", respondió el presidente de la comisión, el diputado Álvaro Carter (UDI), quien replicó que "las presentaciones al Tribunal Constitucional -que es el control de constitucionalidad-, a la Contraloría -que es el control de legalidad- y a la Cámara de Diputados -que es la instancia política- no colisionan en ningún momento. Si algo dice la Contraloría, no es vinculante con la Cámara de Diputados".

Asimismo, recordó que si revisamos la historia "tanto del señor (Harald) Beyer como de la actual senadora Yasna Provoste, las injusticias de sus acusaciones fueron atroces, pero quienes han sido más irresponsables que la oposición fueron justamente los que están ahora en el oficialismo: entraron 13 acusaciones constitucionales la vez anterior".

JACKSON ESPERA QUE ESTA ACUSACIÓN "LLEGUE A LA MISMA CONCLUSIÓN" QUE LA DE ÉL

Ayer la Cámara de Diputados decidió rechazar la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, por lo que el Gobierno ahora se enfoca en defender a la extitular de Justicia la próxima semana.

"Como Gobierno hemos sostenido que ninguna de las dos acusaciones constitucionales que se han presentado tiene fundamentos jurídicos, por lo tanto, con la misma fuerza con la que como Gobierno presentamos la defensa en el caso de la acusación en mi contra, vamos a esgrimir los argumentos jurídicos de por qué no existe fundamentación para la acusación constitucional de la ministra Ríos", explicó.

"Estaremos, por cierto, comandados por la Segpres, que siempre se hace cargo de llevar la relación con el Congreso, de exponer todos los argumentos para que, ojalá, se llegue a la misma conclusión por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo miércoles", expresó el exdiputado frenteamplista.

La comisión parlamentaria votará el próximo martes para decidir si recomienda a la Sala aprobar o desestimar la acusación, y al día siguiente se pronunciará el Pleno.