Boric: "No me creo ni mejor ni peor que la ultraderecha"

El Presidente Gabriel Boric aseguró este lunes, en el marco de la cumbre "Democracia Siempre", realizada en Santiago, que él no se considera "ni mejor ni peor que la ultraderecha".

Luego de las actividades que compartió más temprano en La Moneda con sus pares Lula da Silva, Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, el Mandatario sostuvo un encuentro en el Centro Cultural Matucana 100 con un centenar de dirigentes de la sociedad civil.

Esta tarde, en el marco de Reunión de Alto Nivel #DemocraciaSiempre, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto al Presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro; al Presidente… pic.twitter.com/5gNauZMRuM — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) July 21, 2025

Fue un discurso mucho más largo que el de la declaración conjunta en la sede de Gobierno, y en él señaló la validez de las diferentes expresiones políticas, pero reivindicó los logros de su Administración.

"En defensa de la democracia, no podemos caer en lo mismo que hacen quienes son nuestros adversarios políticos, que es negar la legitimidad del otro", reflexionó.

"Yo no me creo ni mejor ni peor que la derecha o la ultraderecha. Creo que somos diferentes. Y creo que un Gobierno de otro signo político no hubiese aumentado el salario mínimo como lo hemos hecho nosotros, no estaría avanzando en que los cuidados se transformen en un cuarto pilar de la seguridad social, no hubiese hecho un royalty a las grandes mineras, no hubiese hecho una reforma de pensiones", declamó, provocando entusiasmo entre la audiencia.

"Por eso me parece muy importante lo que decía Pedro (Sánchez), que es reivindicar, también, nuestros logros, pero saber que falta; falta mucho, (tener claro) que se cometen errores y que tenemos que ser autocríticos siempre, y decir: los que vienen serán mejor que nosotros", añadió.

En parte de su intervención, el Mandatario destacó el rol de la actual candidata Jeannette Jara, como ministra del Trabajo, en las reformas logradas por el Ejecutivo.