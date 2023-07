Boric no abordará escenario electoral de España: "Chile no interviene en política interna", afirma canciller

El Presidente Gabriel Boric y su comitiva aterrizaron este jueves, pasadas las 14:00 horas de Chile, en Madrid, España, la primera parada de la gira europea que también lo llevará Francia, Bélgica y Suiza.

El Mandatario chileno arribó al país ibérico en medio de un complejo escenario político, pues en 10 días celebrará sus elecciones presidenciales con un ambiente relativamente crispado, proceso donde está en juego no sólo la continuidad del actual mandatario, el socialista Pedro Sánchez, sino que de la totalidad de su proyecto político, pues enfrenta al líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Una situación sobre la que Boric no opinará pues "las relaciones son siempre entre Estados: Chile se relaciona con Estados, no interviene en política interna de los distintos países", afirmó el canciller Alberto van Klaveren, recalcando que "esta visita estaba programada con mucha anticipación, y tanto Chile como España aspiraban a que esta visita pudiera realizarse en el trato previsto", por lo que "obviamente sí (habrá un trato cuidadoso), la idea es mantener siempre las relaciones al nivel que corresponde, de autoridades de Estado, y no entrar al juego político interno".