China, principal socio comercial de Chile, felicitó a José Antonio Kast

El Gobierno chino felicitó este lunes a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, ante la carta del oficialismo Jeannette Jara.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun recordó hoy en una rueda de prensa que "fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China", el principal socio comercial de Chile.

Guo aseveró que "durante los 55 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, las relaciones entre China y Chile han mantenido un buen ritmo de desarrollo, con una fructífera cooperación en diversos ámbitos".

"China está dispuesta a trabajar con el nuevo gobierno chileno para fortalecer aún más la cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa en diversos ámbitos", agregó el vocero, quien trasladó además la disposición de Pekín a "promover la asociación estratégica integral entre China y Chile a un nuevo nivel, con el fin de beneficiar mejor a los pueblos de ambos países".

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado obtuvo el 58,18% de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric.