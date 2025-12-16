Cierre de fronteras y reactivación económica marcan el viaje de Kast a Argentina

El presidente electo, José Antonio Kast, inició su primera gira internacional con destino a Buenos Aires, Argentina, para sostener una reunión bilateral con el mandatario trasandino, Javier Milei.

El viaje, que se concreta a menos de dos días de su triunfo electoral, busca marcar una nueva etapa en las relaciones bilaterales y establecer coordinaciones en materia de seguridad y economía.

Kast viajó acompañado de una comitiva empresarial de alto nivel, incluyendo a las presidentas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Susana Jiménez y Rosario Navarro, respectivamente.

El presidente electo además de tener agendado un encuentro con el embajador chileno, José Antonio Viera-Gallo.

Coordinación migratoria y cierre de fronteras

Antes de abordar el vuelo, José Antonio Kast delineó uno de los temas centrales que abordará con Milei: la crisis migratoria y el control fronterizo.

El presidente electo advirtió sobre los efectos colaterales que podrían generarse tras la implementación de sus medidas de seguridad en el norte de Chile.

"Lo que pasa es que cuando nosotros empecemos a cerrar con más fuerza los pasos irregulares en Chile, puede darse la situación de que busquen entrar a Argentina. Y eso hay que advertirlo y conversarlo para tomar las medidas adecuadas para que esto no afecte a Argentina cuando nosotros empecemos a cerrar nuestras fronteras con Bolivia y Perú", explicó Kast en el aeropuerto de Santiago.

Foco en la economía y el futuro gabinete

La agenda económica también es prioritaria, por ello, Kast sostendrá una reunión con el economista José Luis Daza, quien suena como carta para el Ministerio de Hacienda, aunque también se barajan nombres como Jorge Quiroz y Rosanna Costa.

Sobre la cita con Daza, Kast señaló: "Sí, efectivamente nos vamos a reunir con él. No porque queramos plantearle algo en concreto, sino para conversar cómo ha sido la recuperación económica argentina".

Susana Jiménez, presidenta de la CPC, destacó que "es una señal muy importante que en esta primera actividad el presidente electo nos haya invitado, como mundo empresarial, para estrechar nuestros vínculos con un vecino tan importante como Argentina".

"Creo -añadió- que cuando hay agendas compartidas de crecimiento económico, de estabilidad y también de desregulación y aumento de las inversiones, creo que se puede potenciar aún mucho más".