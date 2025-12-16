Síguenos:
Tópicos: País | Presidente Kast

Kast responde a advertencia de Maduro: "Me tiene sin importancia, es un narcodictador"

El Presidente electo planteó que el líder venezolano "hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos".

Maduro advirtió a Kast sobre la expulsión de ciudadanos de su país y prometió "apoyo decidido" a sus connacionales que quieran salir de Chile.

El Presidente electo José Antonio Kast, tildó este martes de "narcodictador" al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en respuesta a su advertencia de que en su futuro Gobierno evite meterse con los migrantes venezolanos.

Al ser consultado sobre las declaraciones del venezolano, Kast dijo que Maduro "es un dictador" y que sus palabras lo "tienen sin cuidado".

"Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable", apuntó desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez, minutos antes de volar hacia Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei.

A diferencia de otros presidentes de izquierda de la región, Maduro no felicitó a Kast por su triunfo y recordó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet: "Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan", dijo el gobernante en su programa de televisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast", agregó.

Durante su campaña, Kast llevó una cuenta atrás con los días que les quedan a los cerca de 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile para abandonar voluntariamente el país antes de que asuma el poder.

"Deje quieto a quien quieto está", insistió Maduro quien dijo que los venezolanos en Chile tienen "derechos y la Constitución chilena se los debe garantizar".

El mandatario, además, invitó a sus compatriotas "con mucho respeto" a volver al país y anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria.

