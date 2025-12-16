La Unión Europea espera "reforzar aún más" la relación con Chile con Kast al mando

La Unión Europea (UE) felicitó este martes a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones presidenciales y confió en trabajar con él para profundizar las relaciones con ese país en áreas de interés común.

"La Unión Europea felicita a José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile, y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral pacífico y ordenado", indicó en un comunicado una portavoz de la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

Agregó que la UE "espera con interés trabajar con el presidente Kast y su administración", y aseguró que sigue comprometida con profundizar la relación con Chile en todos los ámbitos de interés mutuo.

"La UE y Chile disfrutan de una sólida asociación basada en valores comunes, entre los que se incluyen un compromiso compartido con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho", resaltó.

La portavoz también recordó que, gracias al nuevo Acuerdo Marco Avanzado impulsado entre las dos partes, "estamos decididos a reforzar aún más nuestra cooperación para abordar los retos regionales y mundiales, y para impulsar las transiciones ecológica, digital y justa".

El presidente de la Consejo Europeo, António Costa, ya felicitó el lunes a Kast y al pueblo chileno por unos comicios "que reflejan la fortaleza de su democracia", según dijo en un breve mensaje publicado en redes sociales.

"Chile y la UE somos aliados naturales: compartimos valores y una relación económica cada vez más estrecha", dijo el líder del Consejo Europeo, quien también quiso dar las gracias al actual Mandatario, Gabriel Boric, "por su intenso trabajo durante estos años para seguir acercando Chile a la UE".

Kast ganó el domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a Jeannette Jara, la aabanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana.

Según el Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtuvo el 58,2% de los votos frente al 41,8% de la exministra de Boric, de 51 años.

El Presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.