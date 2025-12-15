Maduro prometió "apoyo decidido" a los venezolanos que quieran irse de Chile

Nicolás Maduro advirtió este lunes a José Antonio Kast que evite meterse con los venezolanos que viven en Chile.

"Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, (porque) los venezolanos se respetan...¡Cuidadito!", advirtió el dictador caribeño.

"Escúcheme bien, ¿oyó? El que se mete con Venezuela se seca, y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast", añadió en su programa de televisión "Con Maduro+", que transmite el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Deje quieto a quien quieto está", insistió el líder chavista al criticar el discurso del Presidente electo contra los migrantes irregulares: "Tienen derechos y la Constitución chilena se los debe garantizar", advirtió.

"Vuelta a la Patria"

A continuación, invitó a sus compatriotas, "con mucho respeto", a volver al país, y anunció un reimpulso del programa gubernamental "Vuelta a la Patria", centrado en los venezolanos que quieran regresar desde Chile.

Éste estará coordinado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y por la presidenta de "Vuelta a la Patria", Camilla Fabri.

"Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (...) Todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido", aseguró el dictador.

Maduro tuvo aun palabras adicionales sobre el futuro Gobierno de Kast: "Sabemos que Chile resistirá y más temprano que tarde renacerán".

"Como dijo (Salvador) Allende: volverán a las grandes alamedas; la esperanza cierta traicionada, venciendo al nazifascismo que pretende imponerse otra vez", declamó.