Quiroz ante eventual llegada de José Luis Daza a gabinete de Kast: "Ojalá se sume"

El asesor económico del Presidente electo José Antonio Kast, Jorge Quiroz, abordó esta mañana la visita que realizó el líder republicano a Buenos Aires y la posible incorporación del secretario de Economía de Argentina, José Luis Daza, al gabinete.

En una actividad de Kast al Club San Miguel, donde se reunió con la alcaldesa Carol Brown, Quiroz se refirió a la eventual llegada de Daza al gobierno.

"Siempre es bienvenida más gente que coopere. José Luis es un excelente economista, así es que ojalá que se entusiasme y se sume", apuntó Quiroz, agregando que sostuvieron "muy buenas reuniones, hay ánimo de seguir trabajando hacia adelante".

Además, destacó que "tuvimos una muy buena reunión con empresarios de Argentina en el almuerzo, están todos los rubros representados, buscando oportunidades de inversión y estamos trabajando firme en eso para que vaya enganchando bien".

Cabe recordar, que el economista chileno-argentino confirmó en la víspera en el podcast "Carajo" que se le ofreció un cargo dentro del gabinete, luego de las reuniones que sostuvo con la comitiva del Presidente electo.