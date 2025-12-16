Timonel del FA: Kast será el primer Presidente pinochetista y estaremos vigilantes

Con la elección de José Antonio Kast como futuro Presidente de Chile, los bloques políticos ingresaron a etapas completamente diferentes luego de estar enfocados por meses en la campaña que se cerró el domingo: mientras los partidos que respaldaron al Mandatario electo deben diseñar lo que hará el Gobierno que se iniciará el 11 de marzo, quienes fueron derrotados entraron en un periodo de reflexión sobre los resultados y su devenir como oposición.

Las fuerzas que estuvieron detrás de la candidatura de Jeannette Jara tuvieron su primera cita el lunes en la tarde en un consejo de gabinete ampliado, al que asistieron todos los presidentes de las colectividades en el actual oficialismo y coincidieron en que el resultado tiene muchas variables. Pero además apuntaron a que deberán mantenerse vigilantes frente a lo que hará el futuro Mandatario.

En El Primer Café de Cooperativa la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que la cita en La Moneda "fue un espacio de reflexión y de espacio común para distintas miradas. Fue una reunión constructiva. Tras un resultado electoral es importante poner la pelota al piso porque no hay una sola causa de la derrota. Hubo reflexiones, miradas que se pusieron en común. En este momento es importante hacer análisis pausados. Cuando hay una diferencia de esta magnitud no hay una sola causalidad".

Pero de cara al futuro mostró preocupación: "Una vez electo Kast, ha tenido una postura distinta de lo que fue como diputado y como candidato, lo que es una buena señal. Pero sí es verdad que será el primer presidente pinochetista y gremialista que es electo democráticamente en el país y ante eso hay cierto grado de vigilancia".

Y fue más precisa al apuntar hacia la celebración alternativa del triunfo de Kast, que fue encabezada por el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y en el que hubo insultos y consignas contra las actuales autoridades de Gobierno: "Hay que cuidar de ciertos retrocesos como lo que se vio en la celebración en que participaron Camila Flores y Cristián Labbé, dos diputados. No es una masa que estaba gritando algo; son autoridades del país que van a ser parte del futuro Gobierno y que plantean un grado de animadversión".

Pardo: Vertiente de Jaime Guzmán

Luis Pardo, diputado electo de Renovación Nacional e integrante del comando de Kast, argumentó que la elección fue "una reivindicación del Chile de los 30 años y en ese éxito está la figura de Jaime Guzmán. Sería cuidadoso en no malinterpretar este triunfo como hizo el Presidente Boric. Hay un rechazo muy fuerte a este Gobierno, la inseguridad y el fracaso del cambio de modelo. Todo el esfuerzo de cambiar todo fracasó, pero eso no quiere decir que las ideas de Kast son lo que sumaron todos los votos, no creo en ese triunfalismo".

"Sin dudas que José Antonio Kast viene de una vertiente, la de Jaime Guzmán, que significó mucho en el desarrollo de Chile. No pienso que el 60 por ciento de Chile representa a estas ideas. No pienso que el país se transformó mágicamente de derecha, como pensó Boric al revés hace cuatro años", añadió.

Y sobre los gritos en el festejo en que participaron entre otros Kaiser, Flores y Labbé afirmó que "la celebración oficial es la que hubo en la sede de José Antonio Kast. En esa Kast hizo callar a quienes gritaron contra Jeannette Jara. En el otro punto las frases ponen a esa gente al mismo nivel de los que cantan 'el que nos salta es paco'. Espero que no sea difícil la relación con el bloque de Kaiser".

Carmona: Que el Presidente electo no lo avale

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que "al escuchar las frases que se gritaron dimensiona de manera muy baja a los políticos que acaban de obtener un triunfo electoral. Le hace mal al Presidente electo".

"Yo soy sobreviviente del golpe del 73, estuve esos 17 años en Chile, en la clandestinidad, y conozco cada frase, como que había que exterminar al cáncer marxista que dijo un miembro de la junta militar. Es un lenguaje muy parecido el que hoy muestran, en que el negacionismo se impone. Espero que el Presidente Kast no lo avale", añadió.

Y acerca del resultado electoral su análisis fue más bien simple: "La gente votó por una propuesta de políticas de gobierno que le fueron más atractivas que las que nosotros planteamos".

Romero: Chile no se volvió republicano

El diputado republicano Agustín Romero apuntó, en cambio, a las protestas que se generaron en el sector de Plaza Baquedano el domingo en la noche, que terminaron con varios detenidos: "Vi con más preocupación lo que pasó en Plaza Italia, que nos hizo recordar los momentos oscuros de 2019".

Sobre los insultos del festejo alternativo apuntó que "cada acto de final de campaña a veces tiene eso. Me quedo con lo que dice mi Presidente electo y con lo que estamos proponiendo los republicanos. El que crea que este triunfo es de un partido, de un ideario, está equivocado. Queremos trabajar por la unidad. Se ha hablado mucho de retrocesos de derechos sociales y no vamos a hacer nada de eso. Dividir al país es inconducente y va a traer frustración".

Además reconoció que no se trata de un vuelco en las ideas del país: "El triunfo de Kast tiene que ver con rechazo al Gobierno. Pensar que la gente votó por las ideas de Jaime Guzmán, no es así: votó contra un gobierno que ha sido inepto en los temas que le afectan, como la delincuencia. Lo que los chilenos hicieron fue cerrarle la puerta a este Gobierno. Chile no se volvió republicano, pero castigó a la continuidad de este Gobierno".