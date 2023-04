Alcalde de Antofagasta advierte que delitos subieron 200% y pide ampliar estado de excepción a la ciudad

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, dijo este sábado a El Diario de Cooperativa que los delitos en su comuna aumentaron en un 200 por ciento, por lo que solicitó ampliar el estado de excepción a la ciudad ya que la falta de seguridad se ha vuelto algo "insostenible".

El jefe del municipio afirmó que la situación es "alarmante, aquí en el centro de Antofagasta la gente a las 19:30 ó 20:00 horas ya no va. Ya no puede haber vida de familia en el centro, los locales comienzan a cerrar más temprano. Y bueno, aquí aparecen cosas que ha visto todo el país. Aquí ya se está viendo el tema de los motochorros y sicariato, y todo lo demás".

En cuanto al tipo de delitos que se registran actualmente en Antofagasta, el alcalde señaló que "todo ha cambiado, a nivel delictual todo ha cambiado. Aquí está lleno de rucos. En estos rucos antiguamente uno veía una casita hecha de cartón por algún indigente, pero ahora ya no. Ahora estos rucos son nidos de consumo de drogas, personas que no están en situación de calle, que tienen teléfonos de alta gama, uno encuentra armas y drogas en estos rucos. Ya no son domicilios, son lugares que se están estableciendo en distintas partes de la ciudad con gente violenta".

El jefe municipal denunció también que Antofagasta no cuenta con ninguna cámara de seguridad, y señaló que "yo voy a poner las primeras 30 cámaras. Imagínese una ciudad de más de 600 mil habitantes, entonces cuando voy a otros municipios que tienen muy buena voluntad y me enseñan el tema de las cámaras, ellos me dicen que tienen 1.500 cámaras, y a mí me da una pena que yo recién voy a tener las primeras 30. Y si yo no lo hago como alcalde, no tendríamos ninguna cámara. Yo lo que siento es que aquí en el norte necesitamos más inversión en tecnología".

El alcalde planteó además que la idea de un estado de excepción no tiene que ir solo en las fronteras de las dos primeras regiones, sino "que tiene que estar en la ciudad. No confundir con toque de queda, pero sí necesitamos un estado de excepción en donde personal militar ayude a las policías que tengo aquí en la ciudad".

DÉFICIT DE RECURSOS

Asimismo, Velásquez denunció que la ciudad mantiene un déficit de recursos importante, situación que ha empeorado con el rápido crecimiento demográfico, ya que "por una parte, nosotros queremos seguridad, pero por otra parte es complicado porque no tenemos recursos".

El alcalde resaltó que "en Antofagasta no tengo seguridad ciudadana porque no tengo recursos. Nosotros hace tres años éramos 400 mil habitantes, ahora somos más de 600 mil".

"No tengo colegios y todavía hay niños matriculándose ya entrando al mes de abril y todavía hay niños sin matrícula. Lo normal en un liceo en todo Chile son 30 alumnos, yo tengo 54 en una sala, por la sobrepoblación. Por eso, muchos alumnos se aburren de estar en una sala, y hay deserción escolar, y al haber esto se genera delincuencia", agregó la autoridad.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a las distintas autoridades del país para "hacer un trabajo en equipo con alcaldes, delegación, gobernación, policías, y todos al fin ponerse de acuerdo. Siempre hay un debate interminable y nadie se pone de acuerdo con la propia seguridad de la nación".