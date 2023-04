Alcalde de Calama y paro comunal: "No estamos para aguantar más cosas"

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, resaltó el carácter espontáneo del paro comunal iniciado ayer jueves, en respuesta a los tiroteos reportados en una comisaría y un terminal de buses a principios de semana.

"La ciudadanía se manifiesta porque así lo siente y corresponde; siente que hay una situación pendiente e importante en términos históricos con Calama, y que la delincuencia ha llegado con fuerza a nuestra ciudad. Creo que no estamos para seguir aguantando más cosas, y eso se manifiesta en la paralización de nuestras actividades", afirmó en El Diario de Cooperativa.

El jefe comunal recalcó que la respuesta "fue muy espontánea y natural", dado que "en algunos medios de comunicación dicen que el alcalde está provocando un paro, (pero) esto sucedió con auto-convocatoria".

En ese sentido, Chamorro observó que los vecinos consideran "insuficiente" que la solución ofrecida por el Gobierno consista en la llegada de un Escuadrón Centauro, puesto que "el grupo ha estado en Calama: está en un periodo determinado y luego se va, e inmediatamente aparece el delito violento".

Dada la negativa del Ejecutivo a extender las atribuciones de los militares de la frontera para ocuparse de la situación en esa comuna, "lo único que pido es que implementemos decreto de emergencia en seguridad por territorio, así como se hace por concepto de catástrofe".

No obstante, indicó que al proponérselo al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, éste le replicó "'alcalde, no me convenza' (...) creo que esa no es la mejor respuesta".