Alcalde tras indicios de plan de fuga en cárcel de Calama: "Este tipo de situaciones no pueden suceder"

El alcalde Eliecer Chamorro manifestó que el presunto intento de fuga con explosivos desde la cárcel de Calama son "situaciones que no pueden suceder", tras el hallazgo de estos elementos en poder de una mujer y un hombre de nacionalidad venezolana.

"Es primera vez en la historia que se ha generado este tipo de situaciones, no pueden pasar, no pueden suceder. Como alcalde y representante de la ciudad, no estamos para más cosas", enfatizó el jefe comunal.

Además, dijo esperar "que la situación vaya cambiando, que haya el seguimiento que corresponda en esto" y expresó que las "personas que hacen delitos y vulneran a la ciudadanía que se vayan del país, que se vayan de nuestra ciudad".

Fue el OS-7 de Carabineros que el pasado 26 de mayo detuvo a ambos sujetos a raíz de una denuncia respecto a que una organización dedicada al tráfico de drogas mantenía estos elementos en su poder, por lo que se ingresó a dos domicilios logrando la incautación.

LA HIPÓTESIS DE LA FISCALÍA

La Fiscalía acusó que hay indicios de que los explosivos serían utilizados para explotar un muro y propiciar una fuga desde la cárcel de Calama, una hipótesis que el fiscal jefe de la ciudad, Cristián Aliaga, explicó que se produjo al ser "el antecedente primero que nosotros recibimos".

"Por la gravedad del hecho lo mantuvimos con todas las reservas del caso, informamos a Gendarmería, continuamos coordinando con Carabineros, solicitamos medidas intrusivas al Juzgado de Garantía como interceptaciones de teléfonos, y finalmente, teniendo certeza y para evitar cualquier riesgo de la ciudadanía con el almacenamiento de ese tipo de explosivos", sostuvo el persecutor.

El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, destacó el trabajo "de inteligencia de la policía que permitió anticipar cualquier intento de accionar estos artefactos".

En ese sentido, expresó que "lo importante es que se desarticuló su accionar" y que se está reforzando el trabajo de fiscalización de control de armas por parte de las policías "para evitar que alertas como estas sigan activándose".

Los dos imputados quedaron en prisión preventiva por 100 días, plazo fijado por el tribunal para que el OS-7 pueda investigar la motivación y sus posibles vínculos de ellos con alguna persona privada en libertad o con alguna banda internacional.