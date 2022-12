Familia de niño electrodependiente en Antofagasta está sin luz y organizó bingo para saldar millonaria deuda

La familia de un paciente electrodependiente se vio en la obligación de organizar un bingo para saldar una deuda de luz superior a los dos millones de pesos que arrastra la vivienda que los alberga en Antofagasta, que era ocupada por desconocidos y que se encuentra sin suministro eléctrico.

Se trata de Liam, un niño de casi dos años que hace dos meses fue intervenido en el Hospital de Antofagasta y que producto de su condición, tratamiento y rehabilitación, su familia tuvo que trasladarse desde Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, hasta la capital antofagastina.

Su madre, Giselle Orellana, explicó que el pequeño sufre de paros y apnea de sueño, por lo que luego de llegar a un domicilio y tener que salir del mismo, "me tuve que venir a la única opción que era la casa de mi abuela, porque estabamos desesperados y no teníamos plata para el arriendo".

"Llegamos y no tenía luz, y mi hijo ocupa un ventilador mecánico de noche y la bomba de alimentación, que me la han cargado los vecinos, pero el ventilador no lo he ocupado. Desde ese entonces hemos estado durmiendo a saltos porque Liam deja de respirar en las noches", reveló.

También dijo que la empresa CGE les ofreció la condonación del 50% de la deuda, pero el otro 50% debe ser costeado por ellos, por lo que organizaron un bingo para este sábado a las 16:00 horas, en el pasaje Libertad de la Población Miramar Norte.

La seremi de Energía, Dafne Pino, sostuvo que por la condición del paciente, que necesita de energía para alimentarse y respirar, "la empresa lo primero que hizo fue inscribir a Liam en el registro de los electrodependientes y además entregar un generador, mientras se solucionan temas técnicos de la instalaciones del domicilio. Posteriormente se entregará una solución más definitiva".

Este viernes SGE reparó el empalme exterior del domicilio e instaló un medidor. El lunes una empresa privada realizará el cableado interno, que está dañado producto de un incendio, para queel servicio de electricidad sea reestablecido este miércoles de manera segura.