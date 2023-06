Incautan 100 kilos de comidas tras operativo en feria de Antofagasta

Un operativo de fiscalización multisectorial desarrollado la mañana este lunes en la feria Pantaleón Cortés dejó como saldo el decomiso de 100 kilos de alimentos, infracciones municipales y de impuestos internos, sumarios sanitarios y citaciones.

En el operativo se decomisaron carnes, verduras, masas, frutas, cazuelas y salsas caseras que eran comercializadas en la via publica sin ninguna medida sanitaria ni cadena de frío. Todo fue retirado, será destruido y trasladado a un vertedero autorizado.

"La Seremi de Salud pudo ejecutar siete sumarios sanitarios por no contar con las resoluciones correspondientes", señaló Daniel Morales, jefe territorial de la Delegación Presidencial.

Morales agregó que "se encontró a dos empleadores que no tenían la documentación al día de sus trabajadores. A eso se sumaron 12 multas por parte de la Municipalidad de Antofagasta a locales que no disponían de las patentes municipales y el SII concretó tres multas por no emitir boletas".

Este operativo de fiscalización se enmarca en Plan de recuperación de espacios públicos que lidera la Delegación Presidencial de Antofagasta, que contó en esta oportunidad con el apoyo de Carabineros, Seremi de Salud, SII, el Departamento de Rentas dmunicipales y la Dirección del Trabajo.