Intensas marejadas causaron destrozos en el borde costero de Taltal, en la Región de Antofagasta. Parte del histórico ex muelle salitrero se desprendió, así como también hubo socavones, caídas de muros, inundaciones y daños en locales comerciales. "Las casas del Ferrocarril también resultaron con daños. Con esto, perdimos el 50% de nuestro patrimonio comunal. No obstante, en unidad nos levantaremos. Por lo pronto, llamamos a toda la comunidad a tomar precauciones y evitar acercarse al borde costero", enfatizó el alcalde Guillermo Hidalgo. Además, detalló que la Plaza Riquelme, “que había sido reparada nuevamente por los efectos del oleaje”, también fue afectada. Producto de las marejadas se realizaron recorridos por la infraestructura portuaria, constatando que en general no hubo afectación y que se encuentra “en uso normal”, explicó el seremi de Obras Públicas, Oscar Orellana: “Hemos visto concurrencia de veraneantes en las playas artificiales y en el recinto de la Caleta La Chimba, las obras funcionaron perfectamente sin afectaciones a su infraestructura”.

