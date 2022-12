Salud cursó sumario sanitario a empresa de control de plagas en Antofagasta

La Seremi de Salud de Antofagasta inició un sumario sanitario contra la empresa de servicios a la minería Aramark, encargada del control de plagas, tras recibir una denuncia anónima que propició una visita inspectiva a Minera Spence.

Esta denuncia, que daba cuenta de una serie de incumplimientos que presentaba la empresa encargada del control de plagas en la faena, trasladó hasta el lugar a funcionarios de las unidades de Zoonosis y Vectores y Salud Ocupacional, quienes inspeccionaron el casino central, pabellones de dormitorios y oficinas administrativas, constatando incumplimientos por parte de la empresa colaboradora.

"No obstante la mayoría de los hechos denunciados no pudieron ser constatados, sí detectamos que el representante técnico de la firma no contaba la requerida autorización de esta Seremi de Salud para las funciones que está desarrollando", explicó la autoridad sanitaria, Jessica Bravo.

La seremi agregó que "la documentación firmada del certificado de los trabajos realizados son firmados por representante técnico autorizado en otra región, no ajustándose a la resolución exenta 0435 emitida por Seremi de Salud Antofagasta".

Los puntos descritos en la denuncia no pudieron ser constatados ya que la empresa comenzó sus servicios el 1 de diciembre de este año y a la fecha, según señaló la seremi, han realizado todas las acreditaciones correspondientes al personal y vehículo que utilizarán, además han resguardado las áreas principales con cebaderas de la empresa Ecolab.

Por el incumplimiento Aramark arriesga multas que podrían alcanzar las mil Unidades Tributarias Mensuales, es decir 61.157.000 pesos al valor de diciembre.