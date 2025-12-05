Síguenos:
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Tribunal de Antofagasta reprogramó audiencia por muerte de estudiante tras ausencia de médico acusado

Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

El caso de Sheccid Sepúlveda, quien murió por complicaciones tras una cirugía bariátrica en abril del 2023, se basa en un informe del SML que detectó infracción a la Lex Artis Médica.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta reprogramó esta semana la audiencia de preparación de juicio oral contra el médico Rodrigo Villagrán Morales, imputado por cuasidelito de homicidio en la muerte de la estudiante Sheccid Sepúlveda Saavedra de 20 años, en abril del año 2023 tras complicaciones derivadas de una cirugía bariátrica.

La suspensión se produjo debido a que el acusado no compareció ante el tribunal, argumentando su defensa que no habría recibido la notificación formal en su nuevo domicilio, identificado como la dirección de su consulta médica.

Este caso se centra en la muerte de la estudiante de Quimica y Farmacia, sustentándose la acusación en un informe del Servicio Médico Legal (SML) que determinó que el alta de la joven fue otorgada de manera prematura y concluyó que hubo infracción a la Lex Artis Médica (el estándar de cuidado que debe aplicar un profesional).

Durante la audiencia, la defensa se centró en la legalidad del cierre de la investigación, sin embargo el juez rechazó la petición de reabrirla, pero apercibió al imputado y ordenó fijar una nueva fecha para el lunes 22 de diciembre.

Tras la nueva suspensión, la familia de la joven, reiteró su llamado a impulsar la "Ley Sheccid", iniciativa que busca crear un registro público y obligatorio de médicos sancionados por negligencia, con el fin de transparentar la información para los pacientes y evitar que profesionales con sanciones previas continúen ejerciendo sin restricciones. 

