Arica tampoco tendrá fuegos artificiales, pero sí globos aerostáticos en Año Nuevo

Por cuarta vez consecutiva, la Municipalidad Arica no realizará show de fuegos artificiales para la fiesta de Año Nuevo, pero, en su reemplazo, presentará un espectáculo de globos aerostáticos en el sector de la Playa Chinchorro.

El alcalde Gerardo Espíndola explicó que la decisión busca generar un entorno de respeto hacia las personas con trastorno de espectro autista, que sufren con el fuerte sonido de la pirotecnia. También responde al llamado de agrupaciones ambientales y animalistas por el impacto negativo que generan las explosiones, tanto en la fauna como en los animales de compañía.

"Tenemos un compromiso con la comunidad y con las diferentes agrupaciones de personas con trastornos de espectro autista, con las agrupaciones animalistas y ambientalistas por el impacto que generan los fuegos artificiales en la fauna local", explicó el alcalde Gerardo Espíndola.

En consecuencia, "por cuarto año consecutivo decidimos no tirar fuegos artificiales, y en esta oportunidad decidimos reemplazarlos por globos aerostáticos, show que se va a realizar en Playa Chinchorro y que va de la mano con la campaña 'No Más Fuegos Artificiales', que estamos trabajando junto a Carabineros, Coaniquem y las diferentes agrupaciones que he planteado", complementó Espíndola.