Fiscalía pide cadena perpetua para capitán de Ejército por la muerte de Romario Veloz

El fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, solicitó una pena de presidio perpetuo simple para el capitán de Ejército José Faúndez en los alegatos de apertura del juicio por la muerte del joven chileno-ecuatoriano Romario Veloz, ocurrida el 20 de octubre de 2019 en La Serena, al inicio del estallido social.

El Ministerio Público llevó a juicio a Faúndez en calidad de imputado por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de muerte de Romario Veloz, lesiones graves gravísimas contra otra víctima, César Veliz; y lesiones graves contra Rolando Robledo.

Junto al capitán de Ejército están también en el banquillo de los acusados los exsoldados conscriptos Carlos Robles y José Arenas, como presuntos autores de los delitos de apremios ilegítimos causando la muerte y de lesiones graves, respectivamente.

Además se imputa al excabo Milovan Rojas por apremios ilegítimos causando lesiones graves gravísimas.

¿Qué penas espera lograr la Fiscalía en este juicio? "Para el señor Faúndez, presidio perpetuo simple; para el señor Arenas y el señor Robles, cerca de 15 a 20 años; y para el señor Milovan Rojas, que fue el único que colaboró (con la investigación), la pena de 10 años", dijo el fiscal Vega.

De acuerdo a la investigación desarrollada por el Ministerio Público, alrededor de las 18:00 horas del domingo 20 de octubre de 2019, en medio de una manifestación, comenzó un saqueo de tiendas en el Mall Plaza La Serena, y José Faúndez ordenó la conformación y avance de contingente militar hacia el sector.

Ante la presencia de los uniformados, "quienes intentaron realizar saqueos habrían desistido de sus funciones. No obstante aquello, el capitán habría ordenado continuar las acciones y posteriormente se incorporaron tiradores al grupo. Tras aquello, (Faúndez) instruyó a soldados subordinados abrir 'fuego' con fusiles SIG y Galil amunicionados de distinta forma, vulnerándose las reglas de uso de la fuerza, (...) con los resultados posteriores de una persona lesionada grave gravísima, después, otra persona fallecida y tras aquello otra persona con resultado de lesiones graves", detalló la Fiscalía en su sitio web.

DEFENSAS CUESTIONAN PARTICIPACIÓN DE LOS MILITARES EN EL DECESO

En la contraparte, las defensas de José Faúndez y José Arenas pusieron en duda que Romario Veloz haya muerto a consecuencia de los disparos efectuados de los militares.

"Existen pericias balísticas que demuestran, derechamente, que la característica de la herida que tiene don Romario Veloz no corresponde a un fusil militar", dijo Nicolás Oxman, abogado defensor del capitán.

"No pueden demostrar que se hizo uso de las primeras cinco municiones de fogueo. Por lo tanto, no se podrá demostrar, con base a antecedentes científicos, que efectivamente hizo uso de munición de guerra, porque no la hizo", planteó el defensor de Arenas.

A este respecto, el fiscal Vega apuntó que "la autoridad respectiva -el Ejército de Chile- sólo informó una munición de guerra consumida, así está en la papelería, y hay acreditación efectiva de lo contrario. Por lo tanto, la Fiscalía debió hurgar y auscultar el sitio del suceso y otras circunstancias más para dar con la verdad de los hechos".

Agregó que solo un funcionario reconoció el uso de munición de guerra y que fue la investigación la que develó el resto de la munición usada ya que habrían omitido informar los acusados el uso de ésta. — Fiscalía Regional de Coquimbo (@Fisca_Coquimbo) July 31, 2023

"CÁRCEL COMÚN PARA ESTOS ASESINOS"

Mery Cortés, mamá de Romario Veloz, dijo esperar "que la Justicia condene con cárcel, pero cárcel común, a estos asesinos".

"Que vayan, los que tengan que ir, a (la prisión de) Huachalalume y, si no, a Santiago 1. Que haya de una vez por todas verdad, justicia, reparación y, sobre todo, garantías de no repetición", clamó Cortés.

Se prevé que este juicio, iniciado tres años y nueve meses después del homicidio de Romario Veloz, se extienda por alrededor de 20 días.