Ataque incendiario destruyó escuela rural en Curacautín

Una escuela rural resultó quemada la madrugada de este martes en la comuna de Curacautín, Región de La Araucanía, en un hecho que está siendo investigado como ataque incendiario.

Según la información policial, este hecho, registrado en el sector La Tepa, camino a Conguillío, afectó a la escuela básica José Chahín.

"Carabineros constató que la escuela básica se encontraba destruida por acción del fuego. Personal de Bomberos está trabajando en el control del siniestro, se está resguardado el sitio del suceso y ya tomó conocimiento el Minsterio Público. Afortunadamente no hay personas lesionadas", detalló el capitán Juan Pablo Bahamondes, de la 5ª Comisaría Curacautín.

Se informó también que en los alrededores del sector se encontró un lienzo firmado por Resistencia Mapuche Malleco, con un mensaje alusivo a los denominados presos políticos mapuche.

No se han concretado detenidos por este hecho.

"ESTE GOBIERNO LE DIO LA ESPALDA A LA ARAUCANÍA"

Este nuevo ataque incendiario fue analizado por el diputado de Amarillos por Chile Andrés Jouannet, quien acusó que "este gobierno es incapaz de hacer dos cosas a la vez".

"Hoy día está preocupado de sus propios problemas internos con las fundaciones o las torpezas de su embajadora en Gran Bretaña, todos los días tienen algún problema, algún escándalo interno nuevo. Pero no son capaces de preocuparse de la seguridad del país, no han tenido respuesta para todos los problemas que tenemos de seguridad, cuando es el primer problema que hay en el país", advirtió el parlamentario.

En esta línea, afirmó que en La Araucanía existe "un problema de terrorismo y este gobierno no lo ha enfrentado como se tiene que enfrentar al terrorismo y a los grupos paramilitares. Ha sido dubitativo y el problema es que finalmente en La Araucanía sufrimos de eso. La gente sencilla y la gente carenciada es la que más sufre eso, por tanto este gobierno le dio la espalda a la Región de La Araucanía, no le preocupa, porque no tiene una política pública".

Jouannet reiteró también que considera que este es un "gobierno de adolescentes", ya que, en su opinión, "no tienen la capacidad de gobernar (...) no se les debió haber dado la responsabilidad de gobernar porque no saben".