Diputado acusa "inoperancia" para combatir violencia en La Araucanía: Estamos gobernados por adolescentes

El diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, acusó "inoperancia" por parte del Gobierno para combatir la violencia en la Región de La Araucanía y sostuvo que "estamos gobernados por adolescentes".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado afirmó que "estamos frente a un Gobierno que no ha entendido la magnitud del problema de la seguridad de Chile y de La Araucanía. Este debiera ser el problema del Presidente. El Presidente debiera estar en un 80 por ciento dedicado a esto, pero está dedicado a otras cosas".

"Hemos estado con el tema de las fundaciones, está bien, pero dedíquense ¿Cuánto tiempo perdimos con el ministro (Giorgio) Jackson? Este es un Gobierno que ha demostrado inoperancia y la verdad es que estamos gobernados por adolescentes. Los adolescentes es una etapa de la vida donde uno no le da las responsabilidades. Y el problema es que lo sufrimos en la Araucanía", expresó el legislador.

"PIÑERA ABANDONÓ ESTA REGIÓN"

El diputado criticó también que actualmente "falla el Gobierno, así como falló el Gobierno del Presidente Piñera. El Gobierno del Presidente Piñera dejó abandonada esta región".

En esa línea, Jouannet puntualizó que "yo he estado en el Gobierno. Yo fui intendente de la Presidenta Bachelet. Yo tuve a Jorge Burgos como jefe. Tuve gente que de verdad sabía de estos temas. A mí me tocó llegar a La Araucanía cuando todos los días se quemaban camiones y nosotros logramos parar (eso) y no se quemaron más camiones. Se quemaban iglesias y no se quemaron más iglesias. Teníamos diálogos, había otro ambiente, teníamos inversiones de 500 millones de dólares".

Sin embargo, "con el Gobierno de Piñera esto se fue al 'carajo' después de la muerte del joven como (Camilo) Catrillanca (en 2018) y con este Gobierno de una inoperancia tremenda, y quiénes sufren esto somos nosotros, en La Araucanía", comentó el diputado.

ROL DEL EJÉRCITO Y DE LA FISCALÍA EN LA ARAUCANÍA

El diputado de Amarillos por Chile repasó el rol de las Fuerzas Armadas en la región y sostuvo que "el Ejército, desde el 11 de marzo de 1990, cuando asumió el Presidente Aylwin, desde ese minuto que no se ha involucrado y no tiene por qué involucrarse en política".

"Al Ejército hay que mandarlo, para eso están los militares. Y el Gobierno tiene que darle la orden que actúe y que en definitiva esté en los lugares donde pasan estos grupos (que generan violencia). Pero también tiene que coordinarse con la Fiscalía, porque quien primero hace las pesquisas es la Fiscalía. Quien hace las investigaciones es Fiscalía. Fiscalía necesita más recursos, se lo hemos dicho en todos los tonos, necesita por lo menos otro laboratorio para investigaciones, porque aquí los hechos suceden permanentemente", añadió.

"Necesitamos más funcionarios para la Fiscalía, ya que la entidad ha señalado que los funcionarios que tiene son pocos. La Fiscalía de La Araucanía hoy día está investigando una serie de hechos que tiene que indagar permanentemente, el tema de las fundaciones, investigando a la Conadi. Más encima tiene que investigar el terrorismo, que es bastante complejo. La Fiscalía necesita un trato distinto a otras regiones, pero eso no se ha hecho", agregó.

"HÁGANSE CARGO DEL PAÍS COMO CORRESPONDE"

Jouannet cuestionó la actitud del Gobierno frente a la situación que vive el país respecto a la delincuencia. En esa línea, el diputado preguntó: "¿Quién gobierna? El Gobierno, el Gobierno quiso gobernar. Si quisieron gobernar, háganse cargo del país como corresponde. Y el país tiene un problema fundamental, no sólo acá en La Araucanía, en todo Chile: la delincuencia. ¿Y esa ha sido la agenda prioritaria del Gobierno? No".

"¿En qué andan los ministros acá? ¿En qué anda el ministro (Mario) Marcel con la ministra del Trabajo (Jeannette Jara), en qué anduvieron acá? El mismo día que hubo varios ataques vienen para acá a la región, yo me lo hubiera saltado porque eso es reírse en la cara", comentó el diputado.

"¿Cuál es el problema fundamental? Vienen a hablarnos de reformas, está bien, yo no tengo problema de discutir eso con los ministros. Pero vienen a la región más violenta cuando trabajadores habían perdido sus trabajos, cuando habían atacado a trabajadores", advirtió Jouannet.

¿Usted cree que la ministra del Trabajo fue a visitar a los trabajadores? Entonces, vienen a reírse en la cara de nosotros. Esta es una región de Chile, esta región pertenece al país, no es de otra parte. Pero la verdad es que aquí le dieron la espalda a la Región de la Araucanía, nos abandonaron", cerró el parlamentario.