Líder de alcaldes de La Araucanía pide no culpar a los mapuche del "conflicto del delincuente; de los narcos"

"Mientras los narcos no salgan de las comunidades, no va a haber solución a este tema", dijo este lunes el alcalde de Cunco y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA), Alfonso Coke, sobre los hechos de violencia rural en el sur del país, fenómeno que durante los últimos días ha registrado múltiples ataques incendiarios contra particulares.

Entrevistado por El Diario de Cooperativa, la autoridad comunal afirmó que los narcotraficantes "están ahí fuertemente armados" en la región y "ellos necesitan eso (las actividades delictuales) para poder vivir, para poder pasarlo bien, para poder comprar armas".

"Los narcos están metidos fuertemente en la zona roja y creo que por ahí habría que partir, desbaratando estos grupos", agregó.

En tal sentido, Coke planteó que "cuando dicen 'el conflicto mapuche en La Araucanía' es feo, suena mal, porque en mi comuna tengo 55 comunidades indígenas y todas son tranquilas y quieren trabajar... Yo le cambiaría el nombre y le diría el 'conflicto del delincuente', 'el conflicto de los narcos en La Araucanía', que no incluiría el conflicto mapuche. No me cabe en la cabeza".

"QUEREMOS UN PLAN NUEVO, ESPECIAL"

A casi un año de su implementación, el alcalde de Cunco aseguró que el estado de excepción constitucional que rige en el sur desde el 17 de mayo de 2022 "no sirve de nada: "Mientras (las Fuerzas Armadas) no tengan más atribuciones, nos vamos a mantener de la misma forma".

"Los militares tienen todo limitado; se pasean nomas. No cumplen el rol que quisiéramos los ciudadanos de La Araucanía, porque no hay detenidos, no se anticipan los hechos", señaló Coke.

"Queremos un plan nuevo, un plan de seguridad especial para La Araucanía. Así como crearon el plan Calles sin Violencia en Santiago, queremos un plan 'Comuna Segura, sin Violencia', 'Carretera Segura, sin Violencia'. Si no, vamos a dar vuelta en lo mismo siempre: el estado de excepción, los militares salen, están a 30 kilómetros cuando se queman camiones y después llegan. No sirve de nada", enfatizó.