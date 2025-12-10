Profesor de canotaje fue condenado a 25 años de presidio por abusar de alumnas en Nueva Imperial

A 25 años de presidio efectivo fue condenado un profesor de canotaje por cometer delitos sexuales en contra de dos de sus alumnas, ambas menores de edad, en la comuna de Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía.

La fiscal jefe de Nueva Imperial, Gabriela Rojas, comentó que se trata de "delitos de tipo sexual, abuso sexual y un delito de violación, cometidos por un profesor de canotaje de Nueva Imperial respecto de dos alumnas que estaban a su cargo y que justamente utiliza dicho cargo y lo que esto le posibilitaba respecto a las víctimas para poder ejecutar estos hechos y retardar la develación de los mismos".

"Esto fue considerado por el tribunal y de hecho se acogió una calificante que implica que se restan los grados mínimos de la pena y por lo tanto las penas se elevan", añadió.

La persecutora planteó que "en ese sentido, las penas que se obtuvieron en este caso fueron de 15 años y un día y 10 años y un día, sumando un total de más de 25 años de cumplimiento efectivo".

"Existe conformidad en las víctimas respecto de la sentencia obtenida, que les fue efectivamente comunicada primero a ellos y que les aporta en el ámbito reparatorio, por cuanto pueden ya cerrar este ciclo y todo lo que ello conllevó en sus vidas", agregó.