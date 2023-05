Traiguén: Dos agricultores fueron baleados y un camión fue incendiado

Dos agricultores resultaron heridos a bala en un sector rural de Traiguén, en la Región de La Araucanía, mientras que un camión fue quemado en la ruta que une dicha comuna con Victoria.

De acuerdo a información preliminar, un grupo de sujetos llegó hasta el sector Quechereguas y atacó con armas de grueso calibre a dos agricultores -uno que estaba en un tractor y al propietario del predio que se trasladaba en una camioneta- quienes, debido a la gravedad de sus lesiones, fueron trasladados al Hospital de Victoria.

El fiscal Felipe González de la Fiscalía de Alta Complejidad detalló que "un grupo de sujetos ataca primero a un tractorista que está trabajando en un predio, que recibe impactos balísticos en la zona de un hombro y que después habrían atacado al propietario del predio, el cual habría recibido un impacto balístico en la zona abdominal", quienes se encuentran fuera de riesgo vital.

Sobre el ataque incendiario a un camión, el Ministerio Público detalló que el conductor fue atacado por los mismos sujetos encapuchados que lo golpearon, rociaron la cabina con acelerante y le prendieron fuego.

"Una de las víctimas habría sido herida con el uso de un arma golpeándola en la cabeza, pero estamos en la recopilación de antecedentes", señaló el persecutor.

Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores Victoria-Malleco, explicó que los sujetos "llegaron directo a matar al potrero donde estaba sembrando el agricultor con sus trabajadores. Eso no lo podemos permitir".

"Las bandas terroristas están cada día más violentas y el Gobierno no quiere entender en aplicar un estado de emergencia como corresponde, donde podamos llegar a todas las rutas secundarias. Lo dijimos también, la violencia está aumentando, no están los controles necesarios, no hay una estrategia militar. Esperamos que se pueda revertir esta situación", recalcó.

La Fiscalía de Primeras Diligencias dispuso la concurrencia de personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el lugar.