Exseremi del Trabajo acusado de tráfico de drogas: Pretendía hacer aceite de cannabis

En el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas se inició el juicio en contra del exseremi del Trabajo Javier Ruiz, acusado de tráfico ilícito de drogas, luego de una masiva incautación de marihuana en su domicilio.

Según publicó El Pinguino, la acusación precisa que "el 13 de enero de 2022, a eso de las 18:55 horas, personal de la Sección OS7 de Carabineros de Punta Arenas, en virtud de una orden de investigar emanada de la Fiscalía Local, encontrándose en las cercanías del domicilio ubicado en calle Aurelio Villanueva, observan que sale del lugar el imputado".

"En ese instante, personal de Carabineros se acerca dándole a conocer de la existencia de una orden de investigar en su contra, quien autoriza de manera voluntaria el ingreso a su domicilio. El personal policial se percata que en el inmueble había un sistema acondicionado para el cultivo indoor, hallando 21 plantas de género cannabis sativa en proceso de cultivo y crecimiento. Asimismo, en el baño, se encontraron colgados con nylon, trozos de ramas de marihuana elaborada en proceso de secado", plantearon.

Además, en la vivienda se encontraron dos carpas con un sistema de cultivo indoor, la primera con seis plantas de cannabis sativa y la otra con 12, junto con un contenedor con marihuana.

El imputado aseguró que "tengo una relación con la cannabis desde la juventud, de consumo, y recientemente, los últimos años, de información, para saber de qué se trata, cuáles son sus propiedades, cómo se puede cultivar, me he informado bastante sobre eso y me significó armar un sistema más o menos eficiente para tener plantas adecuadas, para tener flores que me pudieran servir. Fui adquiriendo de a poco los artículos y en base a la información disponible armé un sistema".

Ruiz comentó que "pretendía hacer aceite, no alcancé a hacerlo porque fue incautado todo".

Aunque el acusado descartó haber comercializado la marihuana, el fiscal Manuel Soto presentó audios extraídos de su celular que apuntaban a la venta de droga, además de imágenes de hongos alucinógenos y LSD, mientras que también hay referencias a un joven, que sería el encargado de distribuir los estupefacientes por orden de Ruiz.