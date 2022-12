Excoordinador de seguridad de Tarapacá hace sus descargos: "Nunca he sido condenado por ningún delito"

En julio pasado, la Subsecretaría del Interior informó la salida del cargo de coordinador de seguridad de Tarapacá del funcionario Miguel Juárez, en medio de la publicación de dos causas judiciales, una por drogas y otra por violencia intrafamiliar, que lo involucraban.

Ahora, y a raíz de las noticias, "donde se me acusa de contar con supuestas condenas de ley de drogas y VIF", el exfuncionarios emitió una declaración pública, en la que enfatiza que "nunca he sido condenado por ningún delito bajo la ley de drogas el año 2004 y 2005, fui sancionado a una multa por consumo de marihuana en la vía pública, hecho que constituye una falta, que ocurrió hace 18 años atrás afuera de la universidad cuando tenía 23 años , hecho que en ningún caso me inhabilita para ejercer mi profesión en el sector público según lo expuesto en el Estatuto Administrativo, la ley orgánica de bases legales de la administración pública en Chile 18.575, ley orgánica municipal en Chile y la Constitución Política de Estado de Chile y otros instrumentos públicos que regulan el funcionamiento del Estado de Chile, sus instituciones y servicios públicos".

Además, agrega Juárez, "con respecto a la denuncia VIF, puntualmente de amenazas simples, se me acusó el año 2010, y el Tribunal de Garantía de Viña del Mar el año 2011, mes de mayo, resolvió absolverme por no existir prueba alguna, esto se da en un contexto de litigios paralelos en Juzgados de Familia por materias de 'relación directa' (con un menor de edad)".

"Esto fue y es una situación muy dolorosa para mí en lo más personal e íntimo de mi vida; y sacar provecho político y comunicacional de esto lo encuentro perverso y muestra el bajo nivel del debate político y público en la región y en el país en general", aseguró.

"Manifiesto que condeno la violencia de género y la violencia intrafamiliar en todas sus formas y expresiones, e insisto que no existe registro de condenas por VIF en mis antecedentes penales o civiles. Pido respeto en esta área muy sensible de mi vida privada, resguardado por la Constitución Política y derechos civiles básicos. Segundo, sigo firme en mis convicciones ideológicas y políticas, y como demócrata asumo las diferencias políticas legítimas respecto de economía, sociedad, asuntos públicos y gobernanza, y nunca he utilizado la mentira y la tergiversación como herramientas de lucha política", añadió.

En su declaración, el sociólogo dice: "Rechazo el uso del odio, la desinformación y el uso de redes sociales de forma maliciosa como forma de actuar comunicacional y políticamente para viralizar noticias falsas e incompletas que no buscan otra cosa que instalar la 'cultura de la cancelación' hacia adversarios políticos".

"Tercero, la noticia difundida por medios de prensa regional y nacionales formó parte de una operación comunicacional y política que algunos comunicadores y personas ligadas a la oposición y la derecha local difundieron con sesgos ideológicos y desinformación, en el contexto de la polarización política y social del país en el momento del lanzamiento de las campañas del plebiscito de salida ese fin de semana del 21 a 23 de julio 2022 en Tarapacá y en Chile. Tratar de matar mi imagen profesional y personal por una falta por consumo de marihuana afuera de la universidad cuando tenía 23 años es de una mezquindad y maldad implacable por de estos medios de comunicación", puntualizó.