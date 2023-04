Gobierno afirma que situación de migrantes varados en Colchane fue normalizada

El director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, se refirió esta mañana a la denuncia del alcalde de Colchane, Javier García, que alertó la noche del martes la presencia de al menos 300 migrantes varados al exterior del complejo fronterizo para salir del país.

García mostró preocupación por la cantidad de niños, mujeres y adultos mayores que iban a pasar la noche en la calle con temperaturas bajo 0. En respuesta a la alerta, el Gobierno dejó entrar a todas las personas a un albergue de primera acogida instalado en dicha zona fronteriza de la Región de Tarapacá.

Sobre la situación, Thayer comentó que se contabilizaron 109 personas, de los cuales 89 se encontraban en situación irregular y 19 son menores de edad, los cuales "la mayoría viene con uno de sus padres, pero ustedes bien sabrán que para salir de Chile, una persona que es menor de edad, si va con uno de sus padres, necesita la autorización del otro, para resguardar que no haya secuestro, etcétera".

"El caso de los niños es particularmente importante, puesto que cuando no tienen la documentación, no tenemos la certeza de que están con sus verdaderos padres, madres o cuidadores legales, entonces, esto tiene que ser puesto a disposición del Tribunal de Familia, para que sea el que determine la situación de seguridad de los niños, y eso es lo que se ha activado inmediatamente que nos hemos enterado de esta situación", profundizó.

El trabajo en general está siendo atendido principalmente por la Policía de Investigaciones, que está revisando la situación de cada uno de los 109 migrantes.

También se detectó a siete extranjeros que permanecieron en el país por más tiempo de lo establecido, por lo que deberían pagar una multa para abandonar el territorio nacional. Sin embargo, para agilizar la situación, se les va a eximir del pago y autorizar la salida durante esta jornada, indicó el Ejecutivo.