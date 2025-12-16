Síguenos:
Tópicos: País | Región de Tarapacá

Iquique: Derrumbe en salón de belleza dejó una mujer muerta y cuatro heridos

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Una losa de hormigón de varias toneladas cayó sobre la víctima fatal.

Iquique: Derrumbe en salón de belleza dejó una mujer muerta y cuatro heridos
 Hans Gotterbarm

Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Regional de Tarapacá.

Una mujer fallecida y cuatro personas gravemente heridas dejó el derrumbe del segundo piso de un salón de belleza ubicado en el centro de Iquique, en la Región de Tarapacá.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de calle Thompson con Amunátegui, donde cayó una losa de hormigón armado sobre personas que se encontraban en el primer piso del inmueble.

El comandante de Bomberos Jorge Medina detalló que la estructura tenía un peso aproximado de cinco toneladas.

Cuatro unidades de Bomberos trabajaron en el rescate de los sobrevivientes, que fueron derivados al Hospital Regional Ernesto Torres Galdames.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones para esclarecer el fatal incidente.

 

