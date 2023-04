La peluquería de Sebastián Ferrer, ubicada en el sector poniente de Viña del Mar, sufrió un robo la noche del jueves que fue captado por una mujer quien grabó a los delincuentes a la vez que pedía llamar a Carabineros. Según la policía, los delincuentes sustrajeron cerca de un millón de pesos en especies. En el sector, los vecinos advirtieron que no es el primer robo que ocurre en el sector. Uno de ellos contó que "hay poca vigilancia, si veo un carabinero yo dijo ¿es un carabinero o un fantasma? No estoy en contra de Carabineros, pero no se ven nunca. Hasta ellos tienen miedo de hacer patrullajes en la noche, si le pueden pegar un balazo".

LEER ARTICULO COMPLETO