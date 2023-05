Detenidos tras balacera en Reñaca no fueron imputados por homicidio frustrado de carabineros

Los tres sujetos detenidos en Reñaca este martes, en un operativo que generó pánico porque carabineros dispararon cerca de 10 veces afuera de un colegio para impedirles la huida, quedaron en prisión preventiva.

Los individuos fueron acusados de un robo frustrado de bienes nacionales de uso público, receptación de vehículo -pues el auto en el que se trasladaban había sido sustraído en abril en Concón-, porte de elementos para la comisión de delitos, y conducción con patente falsa.

El fiscal Lionel González no incorporó a la causa los tiros por parte de carabineros, ni tampoco la figura de intento de homicidio contra personal policial, que suele utilizarse cuando los acusados buscan atropellar a los uniformados, como aparentemente ocurrió ayer, gatillando el uso de las armas de servicio.

"Informado el personal acerca de la ubicación de los imputados, se aproximó y los conminó a descender del vehículo, instrucción que no fue espontáneamente obedecida, lo que no impidió a Carabineros reducirlos y hacerlos descender, no pudiendo no saber el origen ilícito del vehículo que conducían", expuso el persecutor en la audiencia.

Carabineros del SEBV y el LABOCAR trabajaron en el sitio de suceso en #Reñaca con el fin de realizar pericias propias de su área en el procedimiento que terminó con tres sujetos detenidos cuando se movilizaban en un auto robado con el que intentaron atropellar a los funcionarios. pic.twitter.com/0RG5crVlxb — Carabineros Región de Valparaíso (@CarabValparaiso) May 16, 2023

González añadió que al registrar el móvil, los efectivos hallaron "ganzúas especialmente adaptadas para la apertura de chapas de vehículos, y además, un scanner que permite deshabilitar cierres automáticos".

A la vez, dentro de los antecedentes que fundaron la prisión preventiva, la Fiscalía consideró la presunta participación de los sujetos en otro robo, en este caso de herramientas desde un vehículo, registrado el 9 de mayo en Concón, lo cual fue denunciado una vez conocido el procedimiento de Reñaca.

El juez Roberto Pinto dictó la máxima cautelar en consideración a que los imputados –que provienen de la Región Metropolitana- viajaron a otra zona a cometer delitos, además de hacerlo en un auto robado, en grupo, y que tenían antecedentes por una cantidad importante de hechos similares.

El magistrado decretó un plazo de 100 días para la investigación.