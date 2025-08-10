Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago6.7°
Humedad99%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Valparaiso
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Detuvieron a mujer que intentó ingresar droga a cárcel de Quillota

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La imputada fue descubierta por Gendarmería al intentar ingresar diversas sustancias ilícitas adosadas a su cuerpo.

La incautación incluyó clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis sativa y ketamina, con un avalúo total de 20 millones de pesos.

Detuvieron a mujer que intentó ingresar droga a cárcel de Quillota
 ATON (referencial)

La PDI confirmó que la imputada enfrentará cargos agravados por el ilícito cometido al interior de un recinto penal.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una mujer adulta fue detenida por intentar ingresar drogas al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota, en la Región de Valparaíso.

Según reveló el subprefecto José Zavala, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Quillota, la imputada "fue sorprendida por personal de Gendarmería tratando de ingresar drogas adosadas a su cuerpo mediante una cinta adhesiva en la zona del abdomen y otras partes de su cuerpo".

"De esta manera, se logró acreditar de manera fehaciente la responsabilidad que le asiste a la infracción del artículo tercero de la ley número 20.000" afirmó el funcionario policial, que dio cuenta también que "al desarrollarse el ilícito en el interior de recintos penales, se constituye el agravante del artículo 19 de la Ley de Drogas".

Asimismo, precisó que en la diligencia "se logró incautar 622,71 gramos de clorhidrato de cocaína, 57,9 gramos de cocaína base, 75,04 gramos de cannabis sativa y 60,43 gramos de ketamina (...) La droga incautada mantiene un avalúo estimado en 20 millones de pesos".

Por instrucción del Ministerio Público, la mujer quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Quillota para su formalización, enfrentando cargos por tráfico de estupefacientes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada