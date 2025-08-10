Detuvieron a mujer que intentó ingresar droga a cárcel de Quillota

Una mujer adulta fue detenida por intentar ingresar drogas al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota, en la Región de Valparaíso.

Según reveló el subprefecto José Zavala, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Quillota, la imputada "fue sorprendida por personal de Gendarmería tratando de ingresar drogas adosadas a su cuerpo mediante una cinta adhesiva en la zona del abdomen y otras partes de su cuerpo".

"De esta manera, se logró acreditar de manera fehaciente la responsabilidad que le asiste a la infracción del artículo tercero de la ley número 20.000" afirmó el funcionario policial, que dio cuenta también que "al desarrollarse el ilícito en el interior de recintos penales, se constituye el agravante del artículo 19 de la Ley de Drogas".

Asimismo, precisó que en la diligencia "se logró incautar 622,71 gramos de clorhidrato de cocaína, 57,9 gramos de cocaína base, 75,04 gramos de cannabis sativa y 60,43 gramos de ketamina (...) La droga incautada mantiene un avalúo estimado en 20 millones de pesos".

Por instrucción del Ministerio Público, la mujer quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Quillota para su formalización, enfrentando cargos por tráfico de estupefacientes.