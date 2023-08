Madre denunció a su hijo por violento asalto en Quilpué: Recibió el video por Whatsapp

"Necesito que estés preparada porque te voy a mandar un video y creo que es tu hijo". Con ese mensaje de Whatsapp, una mujer informó a su hermana que su hijo había protagonizado un asalto en Quilpué.

El video del asalto a un estudiante universitario se viralizó ampliamente durante los últimos días en redes sociales. En él, se puede ver al joven con un polerón gris y capucha amenazando a otro con un cuchillo.

"Vi una foto donde se ve con más detalle su cara y pude reconocer que se trataba de mi hijo de 16 años (...) Él era la persona que estaba con el cuchillo", contó en la Comisaría, según el relato del fiscal Hernán Silva.

"Mi hijo actualmente está con problemas de drogadicción y no llega a mi casa desde la noche del viernes pasado, cuando se arrancó por la parte trasera del patio y de ahí que no lo he vuelto a ver", agregó.

Relató además que su hijo usaba la misma ropa al momento de volver a su domicilio. Su abuelo narró que "se veía mal" y que "se había puesto a llorar deciendo que veía todo negro".

Finalmente, la madre del joven entregó a la policía la información sobre el domicilio de una joven con la que su hijo estaba saliendo, por lo que Carabineros fue a detenerlo.

Posteriormente, fue formalizado por robo con violencia e intimidación y fue internado mientra se realiza la investigación de los hechos.