Quilpué: Buscan a camionero que golpeó y mandó al hospital a micrero de 77 años

La Fiscalía Local de Quilpué aseguró estar investigando la brutal agresión que sufrió esta semana un conductor de la locomoción colectiva de 77 años de edad.

Debido a un incidente de tránsito, un hombre que conducía un camión bajó de su máquina, subió al bus -de la Línea 101 de la empresa Fenur- y dio una serie inclemente de golpes al trabajador adulto mayor.

"En este momento la víctima se encuentra hospitalizada, dado el carácter de sus lesiones", señaló la fiscal jefa de Quilpué, Mónica Arancibia.

Presidente asi golpearon a un conductor de microbus en Quilpue, un colega de la 3°edad, necesitamos cabinas de seguridad ahora, no en futuras licitaciones como dijo el Ministro @JuanCaMunozA en la tramitación de la ley de evasión, no esperemos que maten a un colega!!! pic.twitter.com/GEkMuIxVbD — Coordinadora de Conductores de Chile (@CoordinadoraCo9) August 21, 2025

La persecutora indicó que, "como había cámaras al interior del bus, se filmó la mayor parte del hecho: el ataque al chofer, y que luego el chofer pierde el conocimiento y los pasajeros lo atienden y verifican que el bus no se siga moviendo".

Las diligencias están a cargo de la Seción de Investigaciones Policiales de Carabineros y son seguidas también por la Seremi de Transportes de Valparaíso.