Vallejo respondió a Ripamonti y destacó ayudas tempranas

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), respondió este martes al emplazamiento hecho en la víspera por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), que urgió al Presidente Gabriel Boric por la reconstrucción de la ciudad tras los devastadores incendios forestales de principios de febrero.

Ayer, en medio de la entrega de kits escolares encabezada por Boric ad portas del inicio del año estudiantil, la autoridad municipal enfatizó en un discurso que toda esta ayuda va a "guardarse dentro de una carpa", arguyendo que aún no se han levantado las casas de emergencia necesarias.

"No hay duchas ni baños (...), no hay transporte ni capacidad de alimentación" en los recintos educacionales, expuso Ripamonti, que ofreció disculpas a los damnificados porque "de seguro no se ha respondido como ustedes esperan".

Consultada al respecto, Vallejo, designada "ministra enlace" en la Región de Valparaíso a raíz de los incendios forestales, destacó hoy las diversas ayudas tempranas entregadas por el Gobierno a los afectados, relevando así "las propuestas de habitabilidad transitoria, que no son solamente las viviendas de emergencia, sino también los bonos de acogida; o las soluciones en materia de piezas de hotel para familias prioritarias".

"Tenemos, además, 369.000 pesos mensuales que se entregan a las familias para poder financiar los costos de acogida en otros hogares; y estamos hablando de 6.000 familias que ya han recibido esos 369.000 pesos mensuales", indicó la portavoz de La Moneda.

CELIS: "ES IMPERATIVO QUE EL GOBIERNO SE APURE"

Desde la oposición, el diputado Andrés Celis (Renovación Nacional), una de las voces críticas al manejo de la catástrofe que azotó su distrito, afirmó que "es imperativo que el Gobierno responsablemente se apure".

"Para ello también es vital un liderazgo fuerte y decidido, y que haya una sinergia pública y privada para enfrentar la catástrofe", apuntó el exconcejal de Viña del Mar.

Asimismo, Celis acusó que "la alcaldesa Ripamonti también ha intentado desligarse de una responsabilidad apuntando al Ejecutivo. Ella también tiene responsabilidad de no haber tenido en vigencia los planes de evacuación de incendio en caso de emergencia".

IBÁÑEZ: "ES UN PROBLEMA DE ESTADO"

Por su parte, el diputado por la región y presidente del oficialista Convergencia Social, Diego Ibáñez, aseveró: "Nosotros reconocemos que esto no es un problema de este Gobierno ni un problema de las tiendas a las cuales representamos; es un problema de Estado, y hoy necesitamos avanzar en fortalecer y robustecer Senapred".

"Hemos solicitado también a Hacienda que active mecanismos como los que se utilizaron en la pandemia. Creemos que se necesita mucho más apoyo económico y, por cierto, también mejorar la gestión, fortalecer la coordinación por parte del Ministerio del Interior y poner todas las herramientas a disposición para que se cumplan los compromisos que se adquirieron con las familias", añadió el parlamentario.

De acuerdo a lo informado esta mañana por las autoridades de Gobierno, hay un total de 159 viviendas de emergencia ya están instaladas en la Región de Valparaíso: 94 en Viña del Mar, 48 en Quilpué y 17 en Villa Alemana.

Se esperaba que en esta jornada se levantaran otros 36 inmuebles transitorios.