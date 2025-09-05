Viña de Mar: Bomberos combate incendio cercano a colegio

Al menos dos viviendas destruidas deja un incendio que afecta este viernes al sector de Gómez Carreño en Viña del Mar.

La emergencia ha generado particular preocupación debido a la cercanía del fuego con un recinto educacional. Ante el riesgo inminente, las autoridades solicitaron la evacuación de los estudiantes del colegio ubicado en las inmediaciones, con el fin de prevenir cualquier incidente mayor.

Asimismo, un centro asistencial cercano se encuentra bajo observación, y se activaron los protocolos de seguridad pertinentes.

Bomberos desplegó un importante contingente para combatir el fuego, despachando al menos nueve carros hasta el lugar del siniestro.

El incendio, que ya ha alcanzado la segunda alarma, se encuentra en pleno combate por parte de los equipos de emergencia, quienes trabajan arduamente para contener su avance.

La magnitud del siniestro es tal que una densa columna de humo es visible desde diversos puntos de la "Ciudad Jardín".

Damnificados y combate de la emergencia

Respecto a los detalles del hecho, Héctor Cáceres, segundo comandante de bomberos de Viña del Mar, informó que el siniestro destruyó "dos viviendas completas y, por el riesgo de propagación, tuvimos que evacuar viviendas colindantes y un colegio que estaba en ese momento con alumnos".

"En el lugar se mantienen trabajando el orden de 120 bomberos (...) La propagación está completamente controlada. Son ocho personas las afectadas (damnificadas) hasta el momento y no hay lesionados", detalló.

El Departamento de Investigación de Incendios está determinando las causas que provocaron el siniestro.