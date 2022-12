Luego de tres días, se sigue recibiendo ayuda para los cientos de damnificados que dejó el megaincendio que azotó a Viña del Mar. Municipios de todo el país, en especial de la Región Metropolitana, mantendrán sus centros de acopio abiertos durante los próximos días para recibir ayudas: se solicitan artículos de aseo, alimentos no perecibles, agua y medicamentos básicos. En paralelo, son numerosos los voluntarios que se han sumado en la tarea de remover escombros de los sectores afectados. Pese a que valora esta acción, la alcaldesa Macarena Ripamonti hizo un llamado a que estas personas "se coordinen con el municipio" y no suban por cuenta propia, tanto por una cuestión de organización como de seguridad. Finalmente, desde TECHO-Chile recordaron que, en caso de no poder entregar las ayudas anteriormente nombradas, ellos están coordinando junto a la alcaldía una recaudación de fondos.

