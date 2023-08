Caso Convenios: PDI allanó las oficinas del Gobierno Regional del Biobío

En el marco de las indagatorias por el denominado Caso Convenios, la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Ministerio Público, allanaron este lunes las oficinas del Gobierno Regional del Biobío.

Se trató de equipos de la Brigada de Delitos Económicos, quienes, en compañía de la fiscal Maria José Aguayo, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional, entraron hasta las instalaciones para recolectar antecedentes y material de investigación.

AHORA| PDI allana oficinas del Gobierno Regional del Biobío @Cooperativa pic.twitter.com/2pHekTSrpN — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) August 7, 2023

El allanamiento fue abordado por la misma Gobernación, que informó que de manera voluntaria entregaron "documentos y computadores para el mejor trabajo de órgano investigativo, que esperamos permitirá esclarecer cualquier situación que pudiese ser irregular y determinar las responsabilidades".

"Como Gobierno Regional del Biobío, y tal como lo ha instruido el gobernador Rodrigo Díaz Wörner, estamos y estaremos prestando absoluta colaboración en la entrega de toda la información necesaria para que se esclarezca cualquier situación que pudiera ser irregular", indicaron a través de un comunicado.

Finalmente, dieron cuenta que producto de este escándalo han "tomado 15 medidas profundas que mejorarán la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos, reafirmando su compromiso con la probidad y la colaboración absoluta para aclarar y determinar las responsabilidades en cada caso".

FUNCIONARIOS DESVINCULADOS

El operativo en el Gobierno Regional se dió en la misma jornada en que tres funcionarios del Gobierno Regional del Biobío dejaron sus puestos por una presunta vinculación con traspasos de dineros a fundaciones, específicamente con el denominado "caso Lencería".

A través de un comunicado, se indicó que Rodrigo Martínez, administrador regional; Rodrigo Alarcón, jefe de gabinete; y Simón Acuña, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, presentaron sus renuncias.

"Los tres son personas que estimo, que admiro y créanme que siento una congoja fuerte al tomar esta decisión", afirmó el propio gobernador Díaz, quien detalló también que con ellas busca "hacer una reestructuración global del Gobierno Regional frente a los hechos que han ocurrido ahora ejerciendo responsabilidad política".

"Dos de las personas con las que estoy trabajando me presentaron su renuncia hace varios días atrás. Lo que yo tomé como decisión fue aceptarlas y hacer una reestructuración mayor", profundizó la autoridad.

En cuanto a la autocrítica de su gestión en este caso, el gobernador afirmó que confía mucho en las personas con las que trabaja, por lo que no cree que "los liderazgos tengan que ser individuales".

"No creo en el mesianismo, no me siento dueño de la verdad ni capaz de dirigir todos y cada uno de los aspectos de la vida de las personas. Por lo tanto, creo en los liderazgos que integran saberes y responsabilidades de de las personas con las que uno trabaja", puntualizó.

"No sé cómo, pero debí haber estado más presente. Eso es algo que hasta el día de hoy me da vueltas y busco y busco las formas de trabajar", cerró Díaz.