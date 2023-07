Menor lleva dos semanas extraviada tras fugarse desde residencia del Servicio Mejor Niñez en Penco

Dos semanas lleva extraviada una menor de 14 años que se fugó desde la Residencia Maipú del Servicio Mejor Niñez en la comuna de Penco, en la Región del Biobío.

La madrastra de la menor,dijo a Cooperativa que no es la primera vez que esto sucede, pero que la joven siempre ha regresado.

La menor posee un "consumo problemático" de alcohol y drogas, además de que se investiga un posible caso de explotación sexual.

"Ella lleva desaparecida dos semanas, pero desde el 6 de noviembre que estamos en la misma situación, que ella se escapa y vuelve, que entra a residencia desde febrero. El sistema de salud no responde, no hace lo necesario para que ella esté bien, está 21 días y la dan de alta, no hay opciones de tratamiento ni de rehabilitación, no hay sistema cerrado", comentó la mujer.

Desde Mejor Niñez respondieron que "en nuestro modelo residencial, los NNA se desarrollan en una vida normal como en todas las familias, donde pueden salir al colegio, al médico y realizar una vida cotidiana. Dicho lo anterior, hay algunas situaciones donde ocurren salidas no autorizadas de jóvenes".

"El Servicio cuenta con protocolos de actuación frente a estos hechos, informes a tribunal, solicitar las órdenes de búsqueda y denuncias por presunta desgracia ante Carabineros", precisaron.

La repartición explicó que "en los casos donde existe sospecha de situaciones de explotación sexual se activa a los distintos organismos involucrados mediante las alertas respectivas, tales como la Defensoría de la Niñez, PDI, Fiscalía, Programa Mi Abogado entre otros, conforme a los lineamientos del protocolo establecido por el Servicio".

CUESTIONAMIENTOS DESDE EL CONGRESO

La diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, dijo que "este lamentable incidente pone en evidencia una vez más las falencias del sistema, que no garantiza el cuidado y bienestar necesario a NNA".

"Es imperativo que el sistema de salud actúe de manera eficaz y se implementen medidas efectivas para proteger a los menores bajo su responsabilidad", agregó.

Pérez recalcó que "si no se corrigen estas situaciones, los niños seguirán siendo vulnerados, acá claramente no existe una adecuada rehabilitación para aquellos que más lo necesitan. A pesar que nombraron finalmente a la directora regional, si como ministerio no se asume la realidad que vive el servicio, no se logrará superar esta crisis que afecta a NNA. Y para ser honesta no veo esperanza ya que el ministro Jackson esta preocupado de cualquier cosa menos de la crisis que enfrentamos actualmente en materia de Mejor Niñez".